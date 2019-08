El augurio de Dietrich que genera “temor e incertidumbre”

A pesar de la "posibilidad fuerte" que tiene en contra, el ministro afirmó: "No tengo dudas que vamos a ir a ballotage".

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que Juntos por el Cambio va “a ir a ballotage” en las elecciones presidenciales de octubre aunque reconoció que “hay una posibilidad fuerte de que el kirchnerismo vuelva al Gobierno“. En consecuencia a esto, “genera temor e incertidumbreen muchos sectores de Argentina y en el exterior”, aseveró.

Los días se van consumiendo y las elecciones de octubre, que parecían tan lejanas, cada vez están más cerca en el horizonte. Luego de la aplastante victoria del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las votaciones primarias, Juntos por el Cambio tiene la dificilísima tarea de engrosar sus cifras para alcanzar una instancia definitiva.

Dietrich, uno de los funcionarios del Gobierno que más protagonismo tuvo y, al mismo tiempo, más estuvo en el centro de la polémica al enfrentarse con diferentes grupos gremiales, se mostró seguro en el programa televisivo “Terapia de Noticia”: “No tengo dudas que vamos a ir a ballotage“. De todas formas, reconoció que la oposición tiene la ventaja.

“Hay una posibilidad fuerte de que el kirchnerismo vuelva al Gobierno y eso genera temor e incertidumbre en muchos sectores sectores de Argentina y en el exterior“, enfatizó. Asimismo, destacó que hay “una maduración” en el Frente de Todos, que fue generada gracias al oficialismo, según el ministro. “Ahora habla de equilibrio fiscal y de turismo en su plataforma”, detalló.

En tanto al sistema electoral que será empleado, criticó: “Es sumamente obsoleto y que requiere un ejército de gente controlando el voto. Es el mismo de cuando no existía Internet, las computadoras ni los celulares. Es el sistema que tenemos y tenemos que convivir con eso”. Además, aseguró que desde la oposición no quisieron hacer cambio ni dar lugar al planteo de Cambiemos.

Por otro lado, Dietrich hizo autrocrítica de la actual gestión y afirmó: “Claramente hemos cometido errores y hay una señal de la gente que ha sido muy fuerte, la cual debemos escuchar. Quizás, nos hemos alejado un poco y no estuvimos tan cerca como deberíamos haber estado. Eso no significa que no haya que valorizar un montón de cosas que se hicieron durante estos años”.

Detallando lo bueno, relató: “Fueron enormes avances en nuestro país desde la infraestructura hasta cuestiones institucionales, de valores, de pelear contra la corrupción, de que la transparencia sea un valor, que la impunidad no sea la carta de todos los días. Todo eso ha generado un apoyo de muchísima gente en un contexto que ha sido negativo desde el punto de vista económico”.

Desde su cartera, subrayó el “avance en la conectividad aérea”, la cual logró que “Argentina esté más federal y que las economías regionales se enciendan”. A raíz de esto, recordó la inauguración de la ruta aérea entre Madrid, España, e Iguazú, Misiones. “Estamos recuperando, después de 80 años, el tren de cargas, que le da posibilidades a los productores que están lejos del puerto”, agregó.

Con información de www.elintransigente.com