A 20 años de la tragedia de LAPA

En la larga mesa de la moderna y amplia cocina hay de todo: café, té, jugo, galletitas, escones, chocolates. Hace un buen rato que tres personas están conversando largo y tendido. Afloran anécdotas y recuerdos, parecen ex compañeros de colegio que rememoran andanzas de juventud. Pero nada que ver. Porque las historias son escabrosas, tremebundas, que ponen la lupa en cirugías, injertos, amputaciones, infecciones..., interminables y extenuantes internaciones. Como profetas del humor negro, sus relatos están llenos de ironía y sarcasmo. Siempre está presente la sonrisa, el buen ánimo. Brindan con café con leche: "Después de unos 15 años que no nos veíamos los tres juntos, es grandioso celebrar por la vida y sobre todo por este reencuentro. Gracias por concretar este milagro".

Se cumplen 20 años del accidente aéreo de LAPA. Ocurrió el 31 de agosto de 1999 y fue el más grave sucedido en Buenos Aires: el vuelo 3142 intentó despegar a las 20.54 del Aeroparque Jorge Newbery. Por una falla humana y una cadena de negligencias(actos de corrupción y errores de la tripulación), la nave carreteó, alcanzó una velocidad superior a 200 kilómetros y levantó su trompa, pero cayó pesadamente, cruzó descontrolada la Avenida Costanera y sólo detuvo su marcha cuando chocó contra un terraplén y una casilla de gas en el predio de Costa Salguero. El saldo final fue de 65 muertos y decenas de heridos.

"Después de lo que pasamos todos, después de haber estado en un verdadero infierno, con llamas hasta el cielo, ya no le tenemos miedo a nada, ni siquiera a la muerte, estamos acorazados", coinciden Marité Herenú, la dueña de casa, Marisa Beiró y Benjamín Buteler. Aunque todos los sobrevivientes la pasaron fatal, este trío atravesó internaciones extensísimas: entre los tres, suman más de 200 operaciones.

Marisa (49) estuvo un año internada, con los primeros tres meses en estado crítico reservado. "Pasé por muchas cirugías, creo que 45 fueron, todas muy complejas. Tuve que aprender a caminar, a comer, todo desde cero pero con 29 años". Marité (57) pasó tres años en Buenos Aires hasta que volvió a su casa de Córdoba; la operaron 90 veces. "Era una bola de fuego", grafica. Saltó del avión y no se lastimó, pero quedó tendida justo debajo de la turbina, de donde cayó combustible con fuego. "No podía reconocerme hasta que con el tiempo, al final, te convencés de que sos vos". Benjamín (56) es el que tuvo las mayores secuelas, al menos las más visibles. Leamputaron las dos piernas a este gigante de casi dos metros, que ahora tiene ortopédicas. "Yo recuerdo que siempre estuve consciente y hasta le avisé a un socorrista que avisara a mi casa que estaba vivo; después me desmayé".

Hablan, se ríen, se enciman y se interrumpen como adolescentes indomables. Hay clima de fiesta ahora en esta conmovedora charla en el living de la casa de Marité, en el residencial barrio cordobés Cerro de las Rosas, donde Clarín pudo concretar el encuentro.

Repasan sus pesares como si fueran travesuras. "Creo que nosotros tenemos en común una visión positiva del futuro", expresa Hereñú. "Sin esperanzas, no hay posibilidad de salir adelante. Nos aferramos a la fe", acota Beiró. "Esto tiene un nombre y se llama resiliencia, que es la capacidad de levantarse luego de una situación grave", completa el concepto Buteler.

Fuente: Clarín