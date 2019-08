Edgardo Depetri: “Nos acusan de ser Venezuela, pero son ellos con sus políticas los que nos llevan a eso"

Edgardo Depetri fue el candidato más votado en las primarias del Frente de Todos en Lanús. Su partido obtuvo más votos que Cambiemos y en octubre intentará arrebatarle la intendencia a Néstor Grindetti.



En las últimos días se viralizó un video viejo en el que se lo ve defendiendo las relaciones amistosas del kirchnerismo con Venezuela, Cuba y Ecuador. Lo adjudica a una campaña sucia y diferencia el proceso iniciado por Chávez con la situación actual.

— Deme su visión de lo que está pasando en este momento.

— Bueno, una crisis muy profunda. Que me parece que hay una institucionalidad que se está resquebrajando. Y lo mejor es abrir el debate a todos los sectores y el Parlamento que para mí es el ámbito, el lugar donde tienen que debatir. Los medios de comunicación tendrían que estar transmitiendo a la población para informarse de las posiciones, las propuestas, las expectativas, los acuerdos necesarios que hay que hacer para detener el deterioro, que lo paga el pueblo con más despidos.

La inflación que no baja, el carnicero del barrio dice la media res me bajó con un 10% de aumento, dicen que la semana que viene es el 20… Ese carnicero que tiene que estabilizarme el alimento tiene que tener un mensaje claro, no solamente del gobierno, del gobierno, de la oposición, de los empresarios, del movimiento obrero, de todos los sectores, de las iglesias, que trabajan y que construyen con nosotros consensos en la sociedad. Hay que abrir la discusión y no hacer de esto cuestiones electorales, cuestiones de candidaturas, sino hacer una transición que no es de un gobierno a otro, es estabilizar la Argentina para que el pueblo pueda votar y pueda elegir y pueda sostener la institucionalidad lo más legítima posible.



— Es interesante, el Congreso debería estar funcionando y ahí darse el debate.

— Obviamente. Nombraron a Lacunza, que reciba al ministro de Economía que cuando explique su plan la oposición le pueda decir no perdón, esto lo vemos bien pero esto no, esto está mal, veamos los sectores populares, protejamos. En vez de sacar decisiones como si fuera una carrera en un proceso electoral para ver si saca 1 punto más en la elección, un punto menos, en vez de estar en esa discusión bueno, donde los gobernadores en vez de ir a la Corte vayan ahí a explicar y tal vez creen un impuesto o creen una transición económica donde, no sé, vengan los gobernadores resignando partidas presupuestarias.

Tampoco salir nosotros a tirar ideas sin tener el poder, porque no lo podemos ejercer, no lo podemos controlar, y ayudar me parece a la gobernabilidad, que acá pareciera que se desató una puja de sectores, los grupos tratando de maximizar ganancias, los trabajadores que no queremos perder salario por la inflación, los productores que ven que les transfieren también sus costos de los grandes a los chicos, los supermercadistas, las empresas que forman precios, el Estado que se queda sin recaudar porque qué hace la gente cuando no tiene dinero, lo primero que hace es dejar de pagar el impuesto.

— ¿Concide que las PASO como tal funcionaron como primera vuelta y esto acrecentó todo por el resultado que hubo?

— El gobierno hizo eso. El gobierno cayó prisionero de su propia estrategia política. Primero dijeron que querían adelantar la elección para que María Eugenia Vidal no se la llevara el tsunami electoral, que es responsable Macri y las políticas públicas del macrismo ¿no? Después dijeron que las PASO no, no había que hacerlas, gastamos, decían, 5.000 millones de pesos, no sirven para nada. Bueno, después avanzaron con la idea que vamos a votar, vamos a votar, se juega el destino del país, se juega el destino de la Patria, si no ganamos vuelven los anteriores, vas a perder tus beneficios, tus derechos, entramos en cesación de pago, en crisis. Bueno, jugaron a hacer una primera vuelta de las PASO. Perdieron y perdieron mal. Y ahora bueno, en octubre tiene que definirse la institucionalidad.

— ¿Hay que adelantar el 27 de octubre como algunos sugieren?

— Esa es una decisión del gobierno, yo creo que la oposición no tiene ni que opinar de eso porque una opinión en ese sentido nos genera esto que queremos la inestabilidad, queremos ir ya al gobierno, queremos hacernos cargo. No. El gobierno tiene que serenarse y tiene que expresar y ofrecerle a la sociedad el mejor marco institucional. Yo creo que si el Parlamento funciona el Parlamento tiene mucha racionalidad al revés de lo que se nos acusa a nosotros, nosotros somos los más racionales. ¿En qué sentido lo digo Luis? No porque no tengamos errores o porque no hayamos cometido alguna cuestión que forzó alguna decisión de política pública o que no fue entendida o nos equivocamos, hicimos alguna cosa que no se vio como el espacio más amplio de democratización. En el Parlamento están todos los representantes y aparte tenemos a todos los candidatos sentados en el Parlamento. Y si no hay que habilitar también espacios de discusión con la CGT, con la CTA, con los movimientos, ahí están los movimientos sociales, miles marcharon. Bueno, hay que habilitar espacios. Pero antes el Parlamento, la institucionalidad. El presidente debe refugiarse en la fortaleza de la democracia y la democracia es el Parlamento nacional que tiene que estar discutiendo con los gobernadores, los senadores y las provincias, los gobernadores, el pueblo, y todas las expresiones políticas.

—Nicolás Trotta, coordinador de los equipos técnicos de Alberto, dice no hay que adelantar las elecciones, el 10 de diciembre tiene que poner la banda Mauricio Macri. ¿Hay margen para tener más días como los que estamos viviendo?

— Es muy largo Luis, pero creo que hay que serenarse. Hay que serenarse. Nosotros en nuestro caso bueno, sabés que represento al peronismo, al Frente de Todos, los movimientos sociales, el movimiento sindical. Yo creo que nosotros estamos en una campaña electoral ahora donde yo le digo al intendente de Grindetti mire, llámeme para ver cómo resolvemos la crisis institucional. ¿Por qué no declaramos la emergencia alimentaria? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con las iglesias? Bueno, y armemos un plan de emergencia porque hay sectores que sufren.

— Para llegar.

— El tema del hambre. Bueno, si ya lo están haciendo pero evidentemente hay dificultades, la gente está peor, se ha caído más en el nivel de pobreza, avanzó. Bueno, discutamos algunas cuestiones. El tema de precios, bueno, discutamos los productos básicos de la canasta familiar. Evidentemente no les funciona el tema de bajar el IVA. Aparte de eso por qué no discutimos otros mecanismos.

— El gobierno usa distintos fantasmas. Dice, por ejemplo, que Alberto habló con el Fondo entonces el dólar subió.

— No, nosotros no haríamos eso jamás. Nosotros no podemos hacer ningún acto, ninguna declaración, ninguna acción que ponga en riesgo la institucionalidad o que altere los mercados. Cuando hablamos de mercados también estamos hablando, ¿quién está haciendo subir el dólar a 60 pesos? Bueno, el gobierno tendría que estar sabiendo. El problema es que el gobierno debe estar prisionero en lo electoral de haber hecho la primera vuelta cuando tendría que haber dicho bueno, elegimos los candidatos, vemos cómo estamos y vamos a la pelea en primera vuelta y segunda. El gobierno es prisionero de su propia política, acá los responsables de habernos llevado a esto son ellos, no le echen la culpa a Alberto Fernández. No me echen la culpa a mí, yo estoy en Lanús, estamos construyendo, el movimiento sindical va a defender los puestos de trabajo. Digamos, los movimientos sociales tienen articulación. Estos mismos movimientos sociales que hoy están marchando tuvieron articulación con Carolina Stanley que los recibió, los contuvo. Bueno, todos fuimos expresiones de pelear por nuestras reivindicaciones, nuestros espacios, pero racionales. Entonces yo creo que en eso nosotros no tenemos que hacer nada. Es más, me pareció bien la foto de Alberto con Macri porque si no es como querer…

— Hay un cogobierno cuando no.

— Claro, cuando el presidente tiene que fortalecerse, el ministro de Economía.

— El segundo fantasma del gobierno es Venezuela. Ha vuelto con la campaña de Venezuela.

— Y les va mal, porque aparte tenemos el riesgo país más alto que Venezuela. Venezuela tiene su proceso, algunas cosas nosotros estamos de acuerdo, otras no. En mi caso he sido, he estado obviamente. Pero es un proceso distinto, no tiene nada que ver. Los bolivarianos están haciendo su construcción mal, bien, regular, son ellos, es responsabilidad de ellos y que se hagan cargo ellos, de las buenas y de las malas. Me parece que tenemos que ser respetuosos con esas cosas. Nosotros somos Argentina, nosotros somos un país que… ¿Por qué castigan al gobierno? ¿Por qué nos castigan? Porque la desocupación pasó del 6 al 12% Luis. Porque los salarios están caídos. La actividad…

(Nota de redacción: el riesgo país de Venezuela supera los 11 mil puntos; el de Argentina se encuentra en torno a los 2.300)

— Pero en algún momento a usted le defender las relaciones con Venezuela.

— No, no, yo dije que nosotros no somos Venezuela. Que Venezuela tiene su proceso, su construcción. La revolución bolivariana es una, ahí estuvo Hugo Chávez. Ahí había el 80% de la gente bajo la línea de la pobreza. No, nosotros somos Argentina. Nosotros tenemos… Ahora, compartimos con Venezuela la construcción, cuando dijimos no al ALCA, no al libre mercado, no al acuerdo con el Fondo, bueno, hubo un momento de la historia política de América Latina que pensábamos en la integración energética, alimentaria, tecnológica. Bueno, pero no nos echen la culpa a nosotros que nosotros queremos ir a Venezuela o que nosotros queremos ser Venezuela. Nosotros no somos Venezuela. En todo caso lo que digo es que hoy Argentina está en el riesgo país igual que Venezuela, si la pasamos a Venezuela en el riesgo país. Entonces digo, ¿a mí me estás diciendo? A mí me acusas que yo quiero ser Venezuela y sos vos el que me está llevando con estas políticas a ser Venezuela.

— ¿Qué pasa en el territorio? Usted es candidato a intendente en Lanús, que es una provincia en términos de habitantes. ¿Cuál es la situación de Lanús?

— Bueno, te pongo un ejemplo, la desocupación pasó del 6 al 12 por ciento. Empresas importantes exportadoras cerraron. Una empresa multinacional, que exportaba a China, a Estados Unidos, a Brasil, cerró. ¿Por qué cerró? Por la importación. Y porque los que compran la empresa quieren hacer la industrialización en su propio país y no en Argentina. Entonces un proceso de desindustrialización enorme. Eso genera desocupación. Después la caída salarial, el ingreso de los trabajadores, no solamente los municipales, los trabajadores en general con respecto a la inflación, cierran convenios de 30%, 35 el mejor convenio, la inflación está en 50. El deterioro salarial, esto es menos consumo. Entonces qué hacen las pequeñas empresas, están en recesión, no hay salarios, no hay mercado interno, no hay consumo, los negocios cierran.

Ni te digo el tarifazo. Lo del tarifazo es terrible, yo vivo solo, a mí me llegó la boleta de gas 5.000 pesos. Entonces digo si a mí la familia en general están agobiadas por las tarifas. No entiende el gobierno. Es casi confiscatorio el tema, el valor de las tarifas.

Entonces ahí hay un problema económico muy serio. Y hay un crecimiento muy fuerte de la pobreza y de la indigencia que hace que haya hambre. Por algo los comedores comunitarios crecieron. Y hay otro dato Luis, no solamente los comedores comunitarios con los movimientos sociales, hay un corrimiento fuerte a los comedores escolares. Los pibes ya empiezan a ir con las zapatillas rotas, empiezan a ir con las vestimentas raídas, y van a preguntar cuándo se come en muchos lados. Entonces hoy estuve por el Hospital Evita, me dicen hace 13 años que no había sarampión en Argentina. Hoy hay sarampión. No tienen vacunas. No tienen insumos. Entonces hay una situación de extrema fragilidad, por no poner la palabra gravedad, extrema fragilidad, muy vulnerables sectores sociales que bueno, que no están en agenda ¿no? Porque el dólar. Pero abajo esa crisis golpea muy, muy fuerte.



— ¿La gestión Vidal es corresponsable de esto o padece la gestión nacional?

— No, yo creo que es parte. Es parte como Grindetti es parte. Pero obviamente el voto fue un aluvión contra las políticas de Macri. O sea yo no te puedo definir, no sé, porque hasta por ahí mano a mano Axel y Vidal ganaba… Pero estamos haciendo futurología. Lo que sí estoy convencido es que el Conurbano bonaerense paga esto, paga esto que el gobierno definió un modelo exportador de materias primas, que el gobierno definió un modelo de financialización de la economía, acá es más negocio poner la guita en los bancos que invertir en un proyecto productivo, si ganan 1.500, 1.800 millones de pesos por día los bancos. Entonces obviamente el que tiene un capital va y lo pone en el sector financiero. Sentido común. Y otro sector que eligió el gobierno, para mí por intereses de la familia presidencial o de los funcionarios del gobierno nacional, que es darle rentabilidad escandalosa a donde ellos tienen negocios que es el negocio energético.

Vos fijate, yo te pongo un ejemplo en Lanús que lo podés sentar a Grindetti acá, que te lo explique. Grindetti toma un crédito en el municipio de 150 millones de pesos para las luminarias LED, ¿no? ¿Quién hace, a dónde compra? En China. Quién hace el negocio financiero y trae las lámparas LED, la familia presidencial vía Blanco Villegas. Tengo una empresa, tenemos una empresa nosotros, lanucense, en Lanús, que produce exactamente las mismas luminarias, es de Lanús, tiene trabajadores de Lanús, y es más barata y con certificaciones nacionales e internacionales que lo pueden hacer. ¿Por qué no compraron las LED en Lanús? Entonces hacen un negocio financiero, lo hacen amigos y terminan castigando a la industria local. Y por eso el Conurbano, que es industrial, los castigó duramente.

— Defíname la gestión Grindetti y la gestión Vidal.

— Mira, Grindetti es un CEO del grupo SOCMA, es una persona formada y formateada en ese esquema y ha hecho un proceso de privatización de la mayoría de las áreas del municipio. Y los primeros dos años tuvo obras de infraestructura que le permitió tener niveles aceptables y de hecho niveles de reconocimiento de la población. De hecho la última elección salió 41 él, 38 nosotros y Massa estuvo afuera con 10 y Randazzo con 5. Evidentemente ahí hubo una mejora. Y el gobierno venía discutiendo de Vidal y con Macri el tema de los salarios, estaban por encima de la inflación ¿no? Se notaba una movilidad, algún consumo. Yo creo que los dos gobiernos se despegaron de Macri porque en general había como una mejora, aunque ficticia, pero se notaba un consenso en la sociedad. Yo creo que el derrumbe empieza a partir del acuerdo con el Fondo y a partir del ajuste fiscal, o sea el gobierno provincial y el nacional pierden capacidad. De hecho ahora con el nuevo torniquete que hacen sobre el IVA la provincia está perdiendo casi 1.000 millones de pesos.





— ¿Y cómo califica la gestión de Vidal?

— Yo creo que Vidal hay un abandono importante en los sectores de educación y de salud. Y la seguridad. O sea, hay mucho marketing de la seguridad pero cuando vos caminas la principal demanda de la gente es el tema de la inseguridad. O sea que si bien hay un armado importante, y ella también creo que metió alguna transformación en la policía, en alguna pelea con la mafia que planteó en términos de discurso, pero en la práctica la verdad que las condiciones se agravan, hoy yo estuve en el Hospital Evita bueno, los médicos me decían no tenemos insumos. Acá se inunda. Estamos dando turno dentro de cuatro meses para operar, no tenemos medicamentos, no hay pediatras. Hay una caída sensible, muy sensible en el tema de la salud pública. Eso es responsabilidad de Vidal. Yo creo que con los docentes terminó acomodando después y terminó conciliando determinadas cuestiones. Pero cuando vas a los pibes y ves que los pibes van mal comidos y cuando ves que el servicio alimentario escolar tenés comida en poca cantidad y muchas veces en mal estado o que no alcanza bueno, yo digo la gestión Vidal se derrumba cuando se derrumba también quien la protegía que era el macrismo, Macri.



— ¿Cómo se imagina estos días hasta diciembre?

— Bueno, me imagino que seamos capaces de discutir y fortalecer la institucionalidad. Y yo que fui diputado nacional 12 años siendo oficialista y me tocaron 2 años de Macri, creo que el ámbito es fortalecer. Nosotros todos los que pensamos gobernar y tener espacios de representación municipal, provincial y nacional necesitamos ver una dirigencia comprometida con resolver los problemas de nuestro pueblo fortaleciendo la legitimidad de nuestros representantes. Nosotros no queremos el deterioro, no queremos…

— Que se vayan antes, que…

— No, no, para nada. No, no, para nada. Aparte yo creo que ya hemos aprendido de esas experiencias. Cuando hay una crisis el dólar en vez de 60 se va a 120. La desocupación pega el pico de salto más alto. Y la caída de ingresos es terrible. Pero aparte lo vivimos todos los días. Es más, nosotros le dijimos públicamente a Grindetti, en vez que me haga campaña sucia diciendo esto, diciendo lo otro, Venezuela, Cuba, que soy pro cubano, pro iraní, pro venezolano, que soy piquetero, en vez de decirme eso llámennos, nosotros vamos con los concejales nuestros y vamos a proteger el ámbito institucional más alto que tiene Lanús que no es la intendencia, es el Concejo Deliberante donde están todas las fuerzas, está el massismo, estamos nosotros, están ellos. Y desde ahí bueno, trabajemos para que nadie quiera intentar sacar partido electoral de una crisis que sufre la sociedad. Esto es lo que nos parece.

