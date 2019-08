José Urtubey: “Hacen falta consensos económicos y sociales”

El dirigente industrial, José Urtubey, estuvo en el programa televisivo ‘A fuego lento’ y opinó acerca de la situación política y económica de la República Argentina. “La primera vez que apareció Lacunza me pareció interesante. Su segunda aparición no me gustó, usó los primeros 10 minutos para hacer política y la Argentina necesita que estemos con los gobernantes puestos en modo transicional y no electoral”, planteó.

Por otro lado, tampoco le gustaron las actitudes del presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante la marcha que se realizó el sábado en favor del oficialismo. “Hay normas que establecen períodos para las campañas y situaciones que requieren cordura. La consecuencia fue gente convocada en la 9 de julio, va a haber otra. La discusión no puede ser en la calle y mucho menos generada por quien gobierna, eso no es tranquilizador para nadie”, determinó.

En este punto, Urtubey le achacó al presidente que debe limitarse a los plazos electorales, ya que la situación económica del país es delicada y cualquier exabrupto repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Es por ello que el dirigente industrial responsabilizó de lleno a Mauricio Macri por la crisis que atraviesa Argentina en este momento.

Ahora bien, su propuesta para salir de esta incertidumbre es que se generen consensos económicos y sociales. “Hay que definir qué Estado queremos. Creo que uno de los mayores problemas que tuvimos en estos 3 años es que el Estado desapareció de donde no tenía que desaparecer, sobre todo en el modo financiero”, manifestó y agregó: “La salida era que se necesitaba buscar empleo, producción sustentable, no simplemente limitándose a mantener desde lo social”.

El dirigente de la UIA recordó que durante la gestión kirchnerista tuvo muchas discusiones con el funcionario Guillermo Moreno, ya que buscaba intervenir las políticas de producción. Sin embargo, la situación actual es aún peor. “Destruido el sistema productivo, empieza la destrucción del sistema financiero. Hay que tener madurez política”, enfatizó Urtubey dando a entender que es necesario un cambio de orientación económica.

Los periodistas le pidieron un balance de la gestión de Mauricio Macri y Urtubey contestó lo siguiente: “Lo dije en el 2016 y fue mi discusión con Alfonso Prat-Gay, hubo un mal diagnóstico internacional. Se desaprovechó una gran historia, teníamos 38% de relación de deuda pública vs PBI, hoy estamos al 100%”, informó. El sector industrial está muy golpeado por esta crisis financiera nacional e internacional, la recesión hizo que muchísimas empresas cierren y esto trajo como consecuencia una alta tasa de desempleo.

Finalmente, Urtubey volvió a resaltar su postura. “Tenemos que definir qué país queremos. Si a este país lo pones en modo desarrollo y productivo (no se puede de un día para el otro), es otro país. Hay que tener vocación política para hacerlo. Un país federal que proteja su identidad nacional, ligado al desarrollo, no solamente agroexportador, si no también entendiendo que la industria es clave”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com