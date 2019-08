Dólar imparable a $62, se viene control de cambios y se espera retiro de depósitos masivos

Fue otros Viernes negro, no sirvió nada, el Central vendió US$387 y llevó la tasa a 83,264%, igual el dólar se disparó. Se viene un control de cambios seguro, se espera retiro masivo de depósitos para el Lunes. El peor escenario desde el 20 de Diciembre de 2001

El mercado cambiario se demoró un día en reaccionar al anuncio de default técnico realizado por el Gobierno nacional el miércoles y las alarmas que sonaron en mundo financiero golpearon fuerte a la divisa norteamericana: el dólar hoy se negociaba a $62,03, con lo que acumuló en el mes un aumento de $17,02.

Luego de un jueves en el que la divisa norteamericana se mantuvo prácticamente quieta, el golpe en el mercado cambiario se notó fuerte este viernes, luego de que Standard & Poor's decretara la calificación de "default selectivo" para la Argentina, aunque sólo fue hasta que entró en marcha el "reperfilamiento" y el default apenas se mantuvo durante unas horas.

La divisa finalizó a un promedio de $57,56 para la punta compradora y a $62,03 para la vendedora, indicó el Banco Central. De ese modo, en la semana tuvo un alza de $4,72, mientras que en agosto el avance acumulado fue de $17,02.

En Banco Nación, operó a $61, mientras que la cotización más elevada se dio en Banco Galicia, $63.

En el sector mayorista, el dólar terminó a $59,51, con lo que trepó $15,63 durante el mes. A su vez, a lo largo de la semana, el billete registró un incremento acumulado de $4,36.

El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al del día anterior al llegar a US$728,789 millones.

El Banco Central concretó ventas por un total de US$387 millones en la rueda con lo que en la última semana sacrificó US$1.279 millones.

Además, convalidó una tasa promedio total diaria de política monetaria de 83,264%, y como ayer volvió a romper un récord histórico posterior al 2002.

Con todo, el Gobierno no logró frenar la salida de dólares ni la pérdida de reserva, algo que le reclaman los economistas que asesoran a Alberto Fernández y comenzaron a sonar nuevas alarmas a partir de declaraciones del ex vice presidente y actual senador nacional por el oficialismo Julio Cobos, quien reconoció que Mauricio Macri no tendrá otra alternativa que establecer el control de cambios si fracasan los anuncios en materia de reprogramación de deuda.



La bolsa

Hasta el mediodía, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval, se ubicaba en 24.198,47 puntos, con un volumen operado en acciones de más de $ 244,4 millones.

El balance de negocios en la bolsa porteña arrojaba 53 alzas, 23 empresas en baja y 7 sin cambios.

En tanto, el riesgo país argentino se ubicaba en los 2.471 puntos básicos según el índice que elabora el JP Morgan, el más alto desde 2005.

