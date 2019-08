Salario mínimo: no hubo acuerdo y el Gobierno dispuso una suba de 35% en tres cuotas

El Consejo del Salario no logró este viernes llegar a un acuerdo para fijar el nuevo salario mínimo. Ante la falta de consenso, el Gobierno laudó un incremento del 35% en tres cuotas que lo llevará de $12.500 a $16.875, para un trabajador soltero, sin hijos, mensualizado, que cumple la jornada legal completa de trabajo.

A su vez, la prestación por desempleo también tendrá un aumento del 35% en los mismos tramos que el salario mínimo.



El Consejo del Salario se reunió este viernes a las 15 en la sede del Ministerio de Trabajo con el objetivo de que funcionarios, empresarios y sindicalistas acordaran un nuevo haber mínimo.



"No es lo suficientemente aceptable por parte de la CGT", dijo Héctor Daer a la salida de la reunión. "No nos conformó este valor", agregó. Sin embargo, adelantó que no tienen pensado implementar medidas de fuerza.

Los aumentos escalonados se implementarán 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre, no acumulativo.

Tanto desde la CGT como las dos CTA, reclamaban que el salario mínimo sea equivalente a la canasta familiar de pobreza que mide el Indec, que actualmente está en $31.148. Los empresarios, por su parte, habían ofrecido un 30% en dos tramos.



Las subas alcanzarán a los trabajadores que no se encuentran encuadrados dentro de convenios colectivos, a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo y a parte de los beneficiarios de los programas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Asimismo, los aumentos impactarán sobre los salarios mínimos de los docentes y sobre las jubilaciones mínimas. Los salarios mínimos de los docentes, a partir del decreto 52/2018, deben encontrarse un 20% por encima del salario mínimo fijado por este Consejo. La ley de movilidad jubilatoria, por su parte, asegura para los jubilados que el haber no será inferior al 82% del SMVM.



Más temprano, las organizaciones sociales se movilizaron desde el Obelisco hasta la Secretería de Trabajo, ubicada en avenida Leandro N. Alem 650.

Del encuentro participaron, por el sector empresario, Daniel Funes de Rioja (UIA), Jorge Hulton (CAMARCO), Natalio Grinman (CAC), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Jaime Campos (AEA), entre otros.

Por la CGT, en tanto, asisten Héctor Daer, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Rodolfo Daer. Ricardo Peidro y Edgardo Llano, asistieron por las CTA.

Fuente: Infobae