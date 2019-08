En medio de la crisis financiera, el Gobierno buscará consensos con el PJ y enviará el lunes la ley de renegociación de la deuda

Pasado el mediodía de ayer, Hernán Lacunza, que en estos últimos días empezó a acostumbrarse a dormir poco y con el sueño cortado, seguía en la quinta de Olivos.

Recién después de las 3 de la tarde volvió a su oficina, en medio de una profunda crisis político y económica que día a día esmerila un poco más a Mauricio Macri y a su administración.

Lacunza se convirtió en un funcionario central del gabinete. A contrarreloj, el ministro de Hacienda, que hace dos semanas reemplazó a Nicolás Dujovne, un manotazo del Presidente para recuperar la iniciativa, trabajaba en la tarde de este viernes en pulir los detalles del proyecto de ley que este lunes la Casa Rosada enviará al Parlamento y que contempla la renegociación de la deuda de mediano y largo plazo en jurisdicción local.

El ministro de Hacienda repasó con el Presidente en Olivos los pormenores de la crisis de los mercados en el mismo momento en que se filtraban declaraciones de Alberto Fernández al prestigioso diario norteamericano The Wall Street Journal. "(Argentina) Está en un default virtual y escondido", resaltó el candidato del Frente de Todos.



Los dichos del ex jefe de Gabinete no cayeron bien en Olivos. El jefe de ministros, Marcos Peña, analizaba la estrategia de campaña, aún confusa y atada directamente a la coyuntura, con Jaime Durán Barba, que había pasado por la quinta presidencial el miércoles por primera vez desde su llegada al país, la semana pasada.

Lacunza tenía este viernes casi listo el proyecto que, de no mediar imprevistos, entrará al Congreso el lunes por el Senado. Pero combinó con Macri y la mesa política del oficialismo que se tomaría el fin de semana para ultimar detalles con sus asesores legales e intercambiar opiniones con los referentes económicos de la oposición.

Fuentes oficiales no descartaban que la próxima semana el Presidente deba dar vía libre al impulso de nuevas medidas para tratar de contener el drenaje de dólares y la incertidumbre financiera.

Por la tarde, el ministro ya había hablado con economistas propios, como Martín Lousteau y Carlos Melconián, y con referentes opositores como Marco Lavagna y Martín Redrado.

El Gobierno no quiere tensar más la cuerda. "Son tiempos difíciles y de gran incertidumbre, no son momentos para repartir culpas ni para discursos altisonantes o agraviantes", dijo el ministro Rogelio Frigerio, desde Mendoza.

En las últimas horas, Frigerio, el diputado Emilio Monzó y el senador Federico Pinedo buscaron renovar el diálogo con varias de las principales espadas parlamentarias del PJ y el kirchnerismo en la previa del envío del proyecto de ley y antes de la presencia de Lacunza en la reunión de la comisión bicameral de la deuda, el próximo miércoles.

Según confirmó Infobae de fuentes oficiales, hubo contactos con Carlos Caserio, jefe del bloque del PJ en la Cámara alta, y con Agustín Rossi, líder de la bancada K en Diputados.

Habría consenso, confiaron, en tratar de eventualmente sesionar en forma pacífica. Y de que la reunión informativa del próximo miércoles de la comisión bicameral también transcurra por carriles normales.

En la Casa Rosada tenían este viernes cierto optimismo de poder tener luz verde con la iniciativa parlamentaria anunciada este miércoles por Lacunza en el microcine del Palacio de Hacienda, y que impactará directamente en la gestión del próximo gobierno.

Aunque la estrategia del Gobierno de cara a octubre y a diciembre es día a día. Minuto a minuto. Cambia todo el tiempo, al ritmo de los mercados, de la praxis oficial y del humor de la oposición.

