Mauricio Macri pide “responsabilidad y prudencia para llevar tranquilidad a los argentinos”

En un mensaje cuyo principal destinatario es el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el presidente Mauricio Macri pidió este viernes "responsabilidad y prudencia" para "llevar tranquilidad a los argentinos".

Lo hizo escribiendo un mensaje en la red social Twitter, en el que aseguró que su "única prioridad" es tender "puentes" y dialogar.

"Todos podemos ayudar desde la responsabilidad y la prudencia a llevar tranquilidad a los argentinos. Cada uno desde su lugar. Como Presidente es mi única prioridad. Todas mis acciones van en esa dirección, buscando tender puentes y dialogando", sostuvo Macri en las redes sociales.

El mensaje parece apuntar directamente a Fernández, quien en las últimas horas había deslizado que su "contribución" en este difícil momento del país sería "mantener silencio" sobre los anuncios y medidas económicas del Gobierno, pero poco después advirtió, en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, que la Argentina entró en un "default virtual" tras la decisión del Gobierno de "reperfilar" la deuda.

Tal como informó Clarín, hubo contactos entre los equipos del Gobierno y el del candidato del kirchnerismo. Luis “Toto” Caputo, el reaparecido ex ministro de Finanzas, fue uno de los cancilleres que intercedieron ante Alberto Fernández para que colabore con Hernán Lacunza, lo respalde frente al FMI y apoye -o no cuestione- su “plan”.

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, vía dirigentes del PJ, también le pidieron que ayude a Lacunza.

El pedido de Macri, además de tener como destinatario a Fernández, tiene como objetivo llevar algo de calma después de un cierre de semana agitado, con el dólar en $ 62 y el riesgo país por encima de los 2500 puntos.

En la misma sintonía que Macri se pronunció el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien también a través de Twitter sostuvo que "cuidar a los argentinos es construir confianza para que el dólar no suba, para que la inflación no aumente, para que no bajen los salarios y proteger a los que menos tienen".

Con información de www.clarin.com