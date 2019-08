Tarifazo de Castellano: El boleto aumenta un 66% y es malo, caro y deficiente

En el marco de la compleja situación económica que atraviesa nuestro país, la Municipalidad de Rafaela no se encuentra ajena. De hecho, el grado de afección de los municipios y comunas quedó expuesto luego de las diferentes reuniones que intendentes y presidentes comunales de la provincia sostuvieron en las últimas semanas, poniendo sobre la mesa una crisis de la que nadie puede escapar.

En el caso del Municipio local, desde hace muchos meses, se intenta sostener los servicios y la continuidad de las obras evitando trasladar los costos a los vecinos, más allá de la quita de fondos por parte del Gobierno Nacional (por caso, subsidio a los combustibles) e incumplimiento por parte del Gobierno Provincial en el reparto de recursos en tiempo y forma. Con la clara intención de defender el bolsillo de los rafaelinos, el gobierno local implementó todas las medidas posibles para no trasladar la baja de los ingresos al costo final de los servicios utilizando sus propias espaldas.

El servicio de minibuses local retrasó el costo del boleto todo lo posible. Mientras, en muchas ciudades de la provincia, el valor de la tarifa plana del transporte llegó a rondar los 28 pesos, en Rafaela, el boleto se venía sosteniendo en 15 pesos, porque esta gestión entiende que el transporte público es un derecho y no un privilegio. De hecho, es uno de los motivos por los que no se encuentra privatizado siendo 100 por ciento municipal.

Hoy, resulta imprescindible adaptar los costos ya que, desde hace muchos meses, el Municipio se viene haciendo cargo de las pérdidas que el Transporte Público produce como resultado de los recortes aplicados por el Gobierno Nacional, los que llegaron al 75 por ciento. En el lo que va del 2019, la pérdida ronda los 40 millones de pesos.

La Municipalidad viene haciendo un gran esfuerzo para sostener el servicio y es inocultable que se llegó a un momento en donde la actual crisis económica la coloca entre la espada y la pared. Llego el momento de realizar una indispensable adecuación mínima de costos para seguir garantizando un transporte público de calidad que continúe, en paralelo, con la apuesta por el uso de combustibles ecológicos, el cuidado del medio ambiente, las inversiones y la continuidad de los beneficios sociales como el Boleto Educativo Gratuito para estudiantes y docentes y tarifas reducidas para jubilados y discapacitados.

BOLETO

De acuerdo a lo que establece la Ordenanza Nº 5021, el Departamento Ejecutivo definió actualizar el costo del boleto del Transporte Público a 25 pesos. El nuevo valor comenzará a regir a mediados de septiembre luego de la autorización emanada desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT).

El aumento se funda en que, a partir de enero, el Gobierno Nacional retiró los subsidios al Transporte Público de Pasajeros, inclusive, el precio diferencial al combustible, trasladando la responsabilidad a provincias y municipios. Se agrega la variante en los costos de cubiertas y demás parámetros que se toman en cuenta al momento de evaluar el valor del servicio.