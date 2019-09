“El control sobre los bancos cercena la libertad”, la mirada de un economista

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el establecimiento de un control sobre las entidades bancarias, más conocido como cepo, generó polémicas en todos los ámbitos de la política argentina. En su visión especialista, el economista Javier Milei explicó en Intratables sobre lo que significa esta medida.

Con respecto a esta disposición anunciada a través de una circular, Milei aseguró que dependerá de la discrecionalidad del BCRA, ya que aceptará o no que un banco gire sus ganancias al exterior. Esta medida del Banco Central “cercena tu libertad”, aseguró el economista. “Si yo gano (Banco) mi dinero en forma honesta, ¿por qué no me lo puedo llevar (al exterior)?”, cuestionó Milei.

En ese sentido, el economista aclaró que la medida, por ahora, recae en los bancos porque pagan altos dividendos. “Estas instituciones financieras tienen la capacidad de generar grandes ganancias y girarlas al exterior”, detalló Milei. De acuerdo a la circular, si los bancos quieren girar sus ganancias al exterior primero deberán consultarle al BCRA, y este podrá aceptar o no.

El economista considera que el objetivo de esta medida es que “se compre menos dólares en nuestro país”. Con esta disposición, y una relacionada a la obligación de los bancos en bajar su posición general de cambio, el Gobierno Nacional “trata de mantener artificialmente el tipo de cambio más abajo”, sentenció Javier Milei en el programa “Intratable”.

Con respecto a la inflación que, según Mauricio Macri, superaría el 3%, Milei aseguró que en Argentina no se puede conocer la sobre. “Cuando a vos se te cae la demanda de dinero, los precios se te vuelan”, describió el economista. “La gente está saliendo del peso, y cuando vos salís de la moneda, todos los precios expresados en esa unidad monetario suben”, detalló Milei. Por ese motivo, en Argentina no se puede augurar sobre la inflación.

Sobre el congelamiento de las tarifas de las naftas, Javier Milei sentenció que les puede costar la quiebra a las empresas. Tal como informamos en El Intransigente, tres provincias irán a la justicia por esta medida del Gobierno. Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut consideran afectarán sus recursos y sus economías regionales.

El economista Milei alertó que nuestro país irá a un default, independientemente de quien sea el ganador de las elecciones nacionales que se realizan en octubre. “Argentina para ser digna de crédito necesita de un superávit primario de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI), y, en este momento, el superávit estructural es negativo”, aseguró Milei.

Por último, el economista advirtió que las reservas del Banco Central rondarían los 14.000 millones de dólares. Sin embargo, nuestro país debe 70.000 millones que se desprenden de las deudas de base monetaria, leliqs y pases monetarios. En ese aspecto, el periodista Ismael Bermúdez informó que las reservas cayeron más de 13.000 millones durante el mes de agosto.

Con información de www.elintransigente.com