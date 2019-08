Cristina: "No es de buen ser humano subir el dólar porque no te votaron"

La candidata a vicepresidenta por Frente de Todos apuntó contra las medidas del gobierno de Mauricio Macri y el accionar de los mediosen una charla en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional.

Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en La Plata, su ciudad natal, donde presentó su libro "Sinceramente". La ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, regresó el viernes al país procedente de Cuba donde visitó a su hija Florencia que recibe tratamiento médico en La Habana.





“La Plata es el lugar donde nací, donde nos conocimos y me pasaron las cosas más lindas y las más feas, me cuesta venir porque cada lugar me recuerda a gente que no esta...”, expresó sin poder evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar a su marido Néstor Kirchner.

Esta es su primera actividad pública tras el viaje al presentar su libro en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, junto al escritor y periodista Marcelo Figueras. Al respecto de las PASO, reconoció: “Sabíamos que íbamos a ganar pero no por la diferencia de votos que lo hicimos”.

“No creo en las encuestas”, sostuvo y comentó cómo vivió ese día tras conocerse los resultados: “Los últimos días nos habían dado números importantes de dos dígitos y yo no lo quería creer. La última nos daba 9 puntos en Nación y 10 para Axel (Kicillof) en Provincia. Fueron diferencias muy importantes que se acrecentaron en el escrutinio final. Los boca de urna nos daban diferencias de más de dos dígitos. Tuvimos un sistema de mesas testigo que fue preciso e impresionante. Fue muy fuerte cuando me dieron los resultados”.

Sin embargo, admitió que su sensación tras el triunfo “es ambivalente”: “Por un lado, la alegría de poder cambiar esto tan feo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, siento que con todo esto que vivimos, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué perdimos estos cuatro años”.

“No es de buen ser humano subir el dólar porque no te votaron”, opinó sobre las medidas que llevó a cabo el actual presidente Mauricio Macri tras los resultados de las PASO. “Un dirigente ser responsable y no puede castigar a la gente”, criticó y comparó: “La gente con nosotros podía ahorrar, la clase media ponía el sueldo que le sobraba en un plazo fijo o compraba dólares”.

Como plan a futuro, informó que “hay que sentarse en un acuerdo estratégico para armar una sociedad de perfil industrial, que es el gran generador de trabajo, y de ciencia y tecnología, porque una industria que no incorpora ciencia y tecnología queda obsoleta y sin posibilidades de competir. Creo que estamos ante una oportunidad histórica pero tiene que haber reconocimiento”.

Para Cristina, “Macri hizo lo que cada sector económico le pedía”. “Yo no critico que los sectores económicos demanden cosas, el problema es que cuando sos Presidente no podés permitir todo lo que te piden”, aclaró.

"Este es un gobierno que respondió a todas las demandas de los empresarios", criticó.

Del acto participaron el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, la candidata a intendenta de La Plata del espacio, Florencia Saintout, y los postulantes a senadores provinciales por la Octava Sección Electoral, Gustavo Di Marzio, Juan Martín Malpelli, Lorena Riesgo y Omar Plaini.

Fuente: M1