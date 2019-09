Desde este lunes los bancos tendrán más dólares en sus sucursales para todos sus clientes

Las entidades financieras armaron distintas estrategias logísticas para que todos sus clientes encuentren a su disposición los dólares que tienen depositados en las sucursales bancarias. La idea es que, si lo desean, puedan retirarlos por ventanilla, llevarlos a una caja de seguridad o transferirlos al exterior, sin ningún tipo de restricción.

Básicamente, los bancos se ocuparon de reforzar el stock de dólares de sus sucursales, para garantizar la suficiente cantidad de billetes a disposición de quien quiera llevárselos. Es más, algunas entidades ya dispusieron extender el horario de atención al público de 10 a 17, para que ningún cliente se tenga que retirar de la sucursal sin haber podido realizar el correspondiente trámite.

“No vamos a hacer una comunicación masiva, pero por los distintos medios de contacto que tenemos con nuestros clientes, les vamos a decir que no habrá problemas con la operatoria”, le dijeron a este diario en una entidad de primera línea. “Vamos a mostrarles los dólares para llevarles tranquilidad a los ahorristas, aseguraron, a su vez, banqueros consultados por Clarín.

Lo que se busca es ni más ni menos que reforzar la confianza para bajarle la ansiedad al público, que en los últimos días se hizo presente en las sucursales para hacerse de sus dólares por temor a una eventual restricción.

La mayor afluencia de público se vio el jueves pasado y el viernes: en muchos bancos -sobre todo en sus casas matrices- se llegó a atender a clientes hasta cerca de las 8 de la noche. La extensión del horario obedeció a que hubo demoras logísticas para que los dólares llegaran a alguna sucursal alejada de los tesoros que los bancos tienen distribuidos geográficamente.

En este sentido, se dispuso un operativo especial de distribución de dólares para abastecer a todas las sucursales del país.

La extensión del horario no se puede aplicar en el sentido de abrir antes las sucursales, porque los tesoros están programados para abrirse a las 10 de la mañana. Desde el lunes 12 de agosto, se produjo una caída de depósitos cercana a los US$ 5.000 millones, desde los 35.000 que se registraban al viernes previo a las PASO.

El retiro de dólares -o su transferencia a cuentas en el exterior- se aceleró a partir de la disparada del tipo de cambio y los crecientes temores a que se imponga algún tipo de restricción para que el público no pueda acceder libremente a sus dólares.

En verdad, los bancos tienen liquidez de sobra. Los dólares de los depósitos solo se pueden prestar a empresas vinculadas al comercio exterior, es decir que generan dólares propios. Y están prestados, además, a plazos que no suelen superar el año. A pesar de que tienen posibilidad de invertir esos dólares en títulos de deuda pública, los bancos prácticamente no han comprado papeles del Estado con estos dólares.

Al respecto, el economista Gabriel Zelpo, recordó este sábado en su cuenta de twitter que “a diferencia del 2002 los bancos están líquidos en dólares. Nunca colocaron la totalidad de los depósitos en dólares al sector privado y a los que otorgaron están cubiertos por ingresos en dólares”.

Desde el estallido de la Convertibilidad, la normativa indica que está prohibido el descalce de moneda, es decir que una empresa no se puede endeudar en moneda extranjera si su negocio se realiza en pesos.

El grueso de la demanda de dólares, entonces, proviene de grandes compañías y en particular de las cerealeras, que hasta hace poco utilizaban las líneas crediticias para prefinanciar exportaciones. Pero con la crisis financieras estas líneas se han encarecido y lo que hacen las cerealeras es pedir financiación en el exterior. En definitiva, los bancos casi no tienen a quién prestarles los dólares que atesoran. Y por eso hoy no tienen problemas en afrontar un retiro masivo de dólares.

