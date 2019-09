Cristina: "Pagamos deudas de otros y Macri arruino todo, perdimos 4 años"

"Nuestro gobierno pagó la deuda de otros gobiernos. Y ahora tenemos que escuchar que digan que la crisis es por culpa de los populistas que vienen", ironizó la ex Presidenta

"Nuestro gobierno pagó la deuda de otros gobiernos. Y ahora tenemos que escuchar que digan que la crisis es por culpa de los populistas que vienen", ironizó en referencia al resultado de las PASO que colocó a la fórmula que integra con Alberto Fernández como la más votada.

Fernández pidió "un poco de decoro" a las autoridades nacionales y que no "echen culpas en los ciudadanos", en el marco de la presentación de su libro "Sinceramente" en la ciudad de La Plata.

Para Cristina, el resultado de las PASO fue la evidencia de la crisis: "Es el resultado de las políticas de este Gobierno", juzgó.

Las frases más destacadas de Cristina

-"La Plata me despierta cosas muy fuertes. Acá nací, es el lugar donde nos conocimos, donde me pasaron las cosas más lindas y también más feas".

-"Sabíamos que íbamos a ganar, pero no por la diferencia de votos que lo hicimos. Yo no creo en las encuestas. Néstor era fanático y Máximo las mira todo el tiempo. Algunas nos daban arriba por dos dígitos y yo no quería creer".



-"Con esta realidad tan terrible me pregunto por qué perdimos estos cuatro años de esta manera. Cuando me fui como presidenta había inflación, pero teníamos otros problemas resueltos. Habíamos dejado una condición inmejorable en materia de deuda. Había problemas, porque siempre hay, peor estábamos encaminados. Pero ahora está todo infinitamente peor, está casi inmanejable".

-"Subir el dólar porque no te votaron no es de buen ser humano".

-"Que digan que lo que pasa es por culpa de los populistas que vienen... la verdad que hay que tener un poco de decoro. Nosotros nos la pasamos pagando las deudas de otros. El resultado de las PASO y de la economía son el resultado de las políticas que llevó a cabo este Gobierno desde 2015".



-"Los medios conmigo eran un poquito más malos. Con Néstor eran más buenos. Ese 'periodismo de guerra' generó crispación entre nosotros. Una cosa es representar a un sector, pero otra es mentir y generar falsas noticias".

-"La gente con nosotros podía ahorrar, y hasta en dólares. Pero las devaluaciones y los tarifazos se fueron profundizando".

-"Dos puntos clave en cualquier sociedad son las tarifas y poder llenar el changuito del supermercadopara comer bien, algo que nunca estuvo en riesgo durante nuestra gestión".



-"Es inevitable que todos los sectores económicos se sienten a discutir en serio. La sociedad tiene que ser de perfil industrial, que es la gran generadora de trabajo. Estamos ante una oportunidad histórica, pero tiene que haber voluntad".

-"Este es un gobierno empresario. Y es natural que el que está dedicado a hacer dinero quiera más".

-"Han desorganizado la vida. La gente no pensaba cuánto le llegaba en la factura. Tenía trabajo".



-"Hay que definir cómo queremos vivir, qué queremos ser".

-"Si soy candidata a vicepresidenta no es por que quiera ser vice, lo hago como una forma de ayudar a conformar una nueva mayoría en la Argentina. Ahora se vienen las nuevas generaciones, otra historia".

-"El dolor humaniza y enseña. Lo de Néstor fue un golpe muy fuerte y empecé a sacar fuerza de la gente".