¿Nuevos rumbos? Wanda Nara quiere que Mauro Icardi llegue a Boca “por seis meses”

La semana pasada Wanda Nara anunció en el programa italiano “Tiki Taka” que Mauro Icardi se quedará en el Inter para cumplir con su contrato. Sin embargo, el futbolista de 26 años no está en los planes del entrenador Antonio Conte y se encuentra practicando separado del resto del plantel.

“Mauro rechazó todo lo que no fuera quedarse en el Inter. Tomó esta decisión al principio del mercado. Quiere quedarse al 100% porque no considera acabada su aventura interista“, aseguró Wanda Nara en el programa y agregó: “A Mauro le llegaron propuestas que ningún futbolista en el mundo habría rechazado, Mauro dijo que no por el Inter”.

Sin embargo, la mediática volvió a sorprender en las últimas horas cuando reconoció en TyC que está interesada en un préstamo de Mauro Icardi para la jugar las instancias finales de la Copa Libertadores. “Boca es Boca. Y a mí me gustaría que llegue por seis meses, no lo puedo creer”, reconoció desde Italia.

Unas horas, Wanda Nara había compartido a través de las historias de Instagram una publicación donde saludaba a Lisandro López por su cumpleaños. La mediática compartió una imagen del excompañero de Mauro Icardi y hoy jugador de Boca y escribió: “Feliz cumple amigo. Te queremos mucho y nos vemos pronto” junto a corazones amarillos y azules.

En las últimas horas, se dio a conocer que Mauro Icardi demandó al Inter ya que dice sentirse “discriminado”. El abogado del futbolista confirmó el reclamo de su cliente de una compensación por 1,5 millones de euros en virtud de la situación que atraviesa, aunque aseguró que no está motivada por cuestiones de dinero.

“No se trata de un tema económico. Lo que pretende Icardi es ser parte integral del proyecto Inter”, afirmó. “¿Cómo es posible que en dos meses de pretemporada no haya jugado siquiera un amistoso?”, se preguntó el abogado al explicar que el reclamo de un resarcimiento ecónomico “es la consecuencia derivada de esta situación”.

Entre las demandas de Mauro Icardi no sólo figura el que le hayan retirado la cinta de capitán y la casaca número 9 que hoy luce el belga Romelu Lukaku sino que hasta lo hayan borrado del chat de jugadores de Inter. La cifra exigida representa el 20 por ciento de su salario y apunta también a que ni siquiera fue tenido en cuenta en la campaña publicitaria y de marketing del club.