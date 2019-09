El fuerte cruce de la China Suárez y la mejor amiga de Pampita en las redes sociales

El sábado pasado se celebró la fiesta de ATAV, Argentina: tierra de amor y venganza, por el éxito y el estrenó de la segunda temporada de la novela. Allí estuvieron las principales figuras del elenco, entre ellas la China Suárezy su pareja Benjamín Vicuña.

En su cuenta de Instagram la actriz publicó varias postales de lo que fue la increíble fiesta. Una de las imágenes que llamó la atención fue en la se encontraban la China Suaréz y la dj del evento Puli Demaria, quien es la mejor amiga de Pampita. “La reina musical”, escribió la actriz acompañando la foto.

Mientras sucedía esto, Pampita se encontraba de Viaje en Miami y compartió a sus seguidores la increíble noche que vivió junto con un grupos de amigos, en la que fueron a ver un show de The Rolling Stones.

Puli Demaria al notar que la China Suárez publicó la foto que se había sacado con ella, decidió explicar, en una historia en su cuenta de Instagram, como fue que se dio ese encuentro.

“A todos los que tan amablemente me están agrediendo en las redes les pido por favor que dejen de hacerlo. Ayer yo fui a poner música en la fiesta de ATAV, ¡fui a trabajar! La China es la mujer de Benjamín, a quien quiero mucho y tengo una relación muy cordial”, expresó la mejor amiga de Pampita.

Además agregó sobre el momento de la foto: “Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago, la empujo de la cabina? ¿Eso quieren? Déjense de joder, ¡por favor! A mí, con agresiones, no. Mi relación con Carolina va más allá. Y en todo caso con quien debo hablar es con ella”.

Si bien parecía estar todo bien entre Puli Demaria y la China Suárez luego, la dj y panelista de “Pampita online”, volvió a subir una historia que desató una fuerte polémica.

“Obviamente nunca pude imaginar que la China iba a poner esa foto. ¡no soy su amiga! Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO DE SU INSTAGRAM”, remató Demaria.

Ante este último mensaje la China Suárez, la actriz decidió salir a contar su versión sobre lo que ocurrió en la fiesta de ATAV. En un principio explicó que la empresa encargada de la música lo hizo por canje, por lo que era necesario mencionarlos en las redes sociales.

“Vinieron con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención”,”El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir (a las redes)”, narró la pareja de Benjamín Vicuña.

Luego se refirió puntualmente a Puli Demaria: “Yo no suelo pedir fotos a famosos @pulidemaria. Bah, una vez me saqué una con Enzo Francescoli. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creía teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?”.

La China Suárez por último le aconsejó a la mejor amiga de Pampita: “Y si te trae problemas con el ‘público’ no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Qué bien se siente esto de no callarse”.