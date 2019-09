“Yo sé que herí a mucha gente”: Catherine Fulop pidió perdón por sus polémicos dichos sobre el Holocausto

En el programa de Andy Kusnetzoff recibió a nuevos invitados. Ellos fueron los actores Marco Antonio Caponi y Catherine Fulop, el humorista Migue Granados, la cantante Melina Lezcano, el ex futbolista Cholo Guiñazú y el abogado Fernando Burlando.

Antes de dar comienzo al ya característico momento del programa, “Punto de Encuentro”, Catherine Fulop tuvo su momento. Y es que quiso pedir disculpas nuevamente en público sobre sus desafortunados dichos.

Las polémicas palabras de Catherine Fulop que desataron el escándalo: “¿Por qué creés que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores (sic), los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela”.

Pero aprovechó las cámaras de PH, Podemos Hablar para pedir perdón. “La verdad me he encontrado muy triste”, comenzó diciendo la actriz, ya con lágrimas en los ojos. “No he querido salir porque tengo miedo que la gente me pueda gritar en la calle. No a pasado por suerte”, confesó.

Luego hizo una analogía con relación a un cuento, en el que un hombre rompe una almohada de plumas. Es imposible recoger todas las plumas. Lo hecho, hecho está y el tiempo no se puede volver atrás.

Yo sé que herí a mucha gente. No fue lo que quise decir”, declaró en vivo frente a Andy. Quien aprovechó para decir: “Está bueno pedir disculpas, y decir me equivoqué”. A lo que la actriz pidió perdón nuevamente, con notoria angustia.

En los últimos meses, la actriz tuvo problemas para obtener la ciudadanía argentina. La encargada de tomar esta decisión fue la jueza Martina Forns. Pero el pedido de Catherine fue negada a raíz de las declaraciones públicas de “contenido discriminatorio y ofensivo hacia el pueblo judío”. Ante esta extrema decisión, la actriz venezolana volvió a disculparse públicamente y se mostró sorprendida por esta situación.