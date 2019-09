Gabriel Batistuta hizo una dolorosa confesión sobre su estado de salud en medio de la transmisión del Superclásico

"Estoy caminando los últimos 17 días con este tobillo, después veo dónde lo pondré”, dijo Gabriel Batistuta, exdelantero del seleccionado argentino, durante su participación como comentarista del Superclásico por la Superliga, para la señal Fox Sports. "Si puedo jugar al golf mejor, pero quiero caminar sin dolor. Me voy a operar el 17 de septiembre en Suiza. El fútbol me dejó muchas secuelas", se sinceró.

Batistuta es comentarista de la señal de TV y participa en algunos partidos aportando su experiencia tras su paso por River, Boca, Fiorentina y Roma, entre otros equipos. Analizó, junto a Diego Latorre y Sebastián Vignolo el empate 0 a 0 entre River y Boca en el Monumental.

“El Batigooool, el Batigooool…”. En la década del '90, el grito de los hinchas argentinos se convirtió en un himno en honor a Gabriel Batistuta, un goleador implacable que admitía no le gustaba el fútbol, que asegura que no fue un crack y que cumplió 50 años a comienzos de año.

"Nunca fui un crack. Era un buen jugador que laburaba y que mejoré”, sintetizó su carrera, pese a que desde que debutó ante Brasil justo antes de la Copa América de 1991, se convirtió en una referencia de la Selección argentina. Sus goles, su potencia y su carisma lo transformaron en uno de los preferidos del público hasta su retiro en 2002 tras el fracaso en el Mundial de Japón y Corea. Incluso, hasta que en 2016 lo superó un tal Lionel Messi, el Bati era el máximo goleador de la historia de la Selección con 54 festejos.



Los dolores crónicos en los tobillos lo tienen a maltraer desde hace años. "Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar", contó el ex goleador en una nota a TyC Sports en 2014.

Batistuta reconoció que le pidió al doctor Roberto Avanzi que le cortara las piernas por el dolor, aunque con un tratamiento que incluyó una fijación en el tobillo pudo recuperarse.