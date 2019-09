Eduardo Menem teme sobre quién tendrá el poder entre Cristina y Alberto: “Conozco a la señora y…”

"No nos hace presagiar un buen futuro", aseguró el ex senador nacional.

El ex senador justicialista Eduardo Menem alertó sobre la posibilidad de que la candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Kirchner, ejerza el poder sobre el aspirante presidencial, Alberto Fernández, en caso de asumir el Gobierno. “Temo mucho por el cuadro de situación. Yo conozco a la señora y ella goza y ejerce el poder. Lo va a debilitar al presidente”, aseguró.

Su larga estadía en el Senado representando al Poder Justicialista, por el cual fue electo para los períodos 1983-1989, 1989-1998, 1998-2001 y 2001-2005, le dan la autoridad necesario para opinar sobre la estructura peronista. Por eso, el hermano del expresidente Carlos Saúl Menem se refirió a una probable gestión de la fórmula Fernández-Fernández.

“Yo temo mucho por el cuadro de situación si llega a asumir Alberto Fernández. No lo subestimo, en absoluto, pero el hecho de que el poder lo tenga la vicepresidente, que eligió quién va a ser el presidente, no nos hace presagiar un buen futuro“, aseguró el expresidente provisional del Senado, en comunicación con el programa radial “La noche recién empieza”.

“Yo la conozco a la señora, compartí cuatro años en la cámara Alta, y ella goza y ejerce el poder. ¿Cuántos candidatos puso Fernández en la lista de legisladores? Cuando no ponés nada es porque, no tenés el poder. No sé qué ocurrirá cuando asuma: si él no se pone el traje de presidente, podés generar problemas; si el poder lo ejerce la vice, lo va a debilitar“, sostuvo.

Asimismo, señaló que “siempre es complicada la relación” entre el jefe de Estado y su acompañante. A raíz de esto, recordó los casos de Fernando De la Rúa con Carlos Álvarez y el de la propia Cristina Kirchner con Julio Cobos. “El panorama se me presenta como medio turbio en cuanto a qué puede ocurrir entre ellos”, alertó el riojano.

Por su parte, en una entrevista que se centró en su recorrido por la política, aseveró que “los argentinos esperan a que se vaya terminando el ciclo biológico de una persona para que se reconozcan los méritos”. “Nos acostumbramos a elogiarlo después de que desaparecen, que ya no están”, comentó, refiriéndose al exmandatario nacional Raúl Alfonsín.

En contrapunto al de la Unión Cívica Radical, Eduardo Menem acusó que a su hermano no solamente no lo destacaron, sino que fue blanco de críticas. “Carlos no ha tenido el reconocimiento y ha sufrido los ataques feroces de opositores, periodistas y hasta dirigentes del propio partido político. Fue objeto de ataques que no tienen nombre, de mentiras”, cerró.

Con información de www.elintransigente.com