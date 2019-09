"Presidente, ellos no van por su candidatura, van por su cabeza"

Ayer se vivieron horas realmente dramáticas previo al DNU, Macri no quería control de cambios, al borde de las lágrimas ofreció bajar su candidatura a presidente, recibió la peor de las respuestas

La mañana comenzó tranquila como la de cualquier Domingo, pero se sabía que no iba a durar mucho, estaban pactadas varias reuniones y en especial una con Hernán Lacunza, era la reunión clave, la que marcaría no solo el pulso del Domingo, sino quizá, la del futuro político de Mauricio Macri.

A las 11 de la mañana Lacunza fue contundente: " no queda otra que un control de cambios, no queda otra, de lo contrario el Viernes que viene el dólar va a estar a $100 y vamos a tener que hacer un corralito", fue el lacónico diagnóstico del nuevo Ministro.

"El control de cambios es lo último que haría , es tirar la toalla, va en contra de lo que pregoné toda la vida y en toda mí campaña, es claudicar en todo", le dijo el Presidente de la Nación a su Ministro.

"No hay opción Mauricio, el Viernes la gente comenzó a sacar los depósitos y mañana va a ser peor, el dólar se va a ir a $70 y se van a agolpar en las puertas de los Bancos, vas a tener un 2001 y lo peor de todo es que ya hay quienes están dispuesto a tirar un fósforo a ese hipotético polvorín, no queda otra Mauricio" , le dijo el Ministro a un Macri que con los ojos perdidos en el horizonte trataba de buscar otra salida y se mantenía en silencio.

En un momento , el Presidente rompió el largo silencio y dijo: " Está bien, si lo que quieren estos "hijos de puta"es que baje mí candidatura la bajo, si eso calma los mercados lo hago, la gente lo va a entender , pero evitemos el control de cambios".

Por unos 20 segundos que parecían 20 horas nadie dijo nada, ninguno de los presentes pronunció palabra, hasta que el Ministro Lacunza rompió el silencio y sus palabras fueron lacónicas: "No Presidente, no es solución, está es la medida correcta, ellos no van por su candidatura, van por su cabeza"