¡Cuánta maldad! La China Suárez probó que está todo mal con Pampita

En las últimas horas se conoció que la China Suárez le dijo no a una persona que le pidió dejarla trabajar con Pampita, y que -además- no la contrató más.

Parecía que los enfrentamientos entre Pampita y la China Suárez eran cosa del pasado. Tanto la ex como la actual de Benjamín Vicuña mostraron calma al referirse al tema en público. Y en varias oportunidades Pampita intentó calmar las aguas. La top sostuvo que por el bien de la crianza de sus hijos tienen buen trato.

Sin embargo, tanto buen trato parece ser cosa del pasado. Porque aunque Pampita insiste en que se llevan bien, en las últimas horas se conoció otro rumor sobre un escándalo. En “Los ángeles de la mañana” Yanina Latorre aseguró que la China se negó a que su manicura atienda a Pampita.

“Acá son todas bravas, no es solo Pampita. Yo tengo otro dato. La China tiene una manicura, que le hace las manos a domicilio, que creo que también se las hace a Lourdes. No te hagas la sorda, que debés saber.

Pampita va con la manicura Blanca Esteche, como nosotras. Pero, como a veces llegaba tarde al Bailando y Blanca no va a domicilio, le pidió a esta chica que se llama Luli Gugli si podía hacerle las manos.

Ella se asustó y le preguntó a la China, porque era su manicura oficial, ‘¿le puedo hacer las manos a Pampita que a mí me re serviría?’. La China le dijo que no, no la contrató más y la dejó de seguir en Instagram“, relató Yanina Latorre sobre la nueva disputa.

Recordemos que hace días se viene hablando sobre un supuesto mensaje que disgustó a la China Suárez. En él Vicuña le decía a Pampita que extrañaba los días en familia. Luego, estalló el escándalo porque la China se fotografió con la mejor amiga de Pampita.