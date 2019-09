La trágica historia de Adabel Guerrero: "Mi mamá era alcohólica y la encontré muerta en el piso de mi casa"

Adabel Guerrero está pasando por un gran momento emocional. En el último año, la bailarina pudo retomar su relación con su padre, tras el nacimiento de su primera hija, y pudo cumplir su sueño: que la pequeña Lola conociera a su abuelo materno.

Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida de Adabel. La bailarina, que hace poco celebró sus cuarenta años, vivió una adolescencia muy difícil ya que su madre tenía serios problemas con el alcohol.

"Quedé sola a los 17 años. Mi hermano ya se había ido de casa hace rato. Mi mamá era alcohólica, es difícil vivir con un alcohólico. Es terrible. Yo era la mamá de mi mamá. Es horrible lo que voy a contar: de hecho la encontré yo muerta a mi mamá", contó Adabel en Incorrectas.

"Me iba a la mañana y volvía a la noche a casa. Y esa vez llegué a la noche de un ensayo cuando bailaba ballet y la encontré yo en esas condiciones. Ese día le encontré tirada en el piso y pensé que se había quedado dormida en el piso. De hecho me fui a cenar porque pensé que era un día más que dormía en el piso. Cuando la fui a acostar en la cama me di cuenta que ya no estaba", agregó.