Policías parteros

Brenda Naoni Pérez y Diego Armando Cichinelli, dos oficiales de la Unidad Policial de Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza, fueron protagonistas de una experiencia inolvidable: ayudaron a una mamá a dar a luz a su beba.

"El día sábado a las 11 de la mañana ingresó un auto a toda velocidad. Pensamos que era otro tipo de eventualidad. Bajaron dos personas y nos pidieron ayuda porque una mujer estaba en trabajo de parto", contó uno de ellos.

Ante esta situación, los policías usaron sus radios para llamar de urgencias a la ambulancia. Sin embargo, la mujer ya no resistía el dolor y decidieron asistirla. Primero, la recostaron en el asiento trasero del auto.

La hermana de la mujer le sacó la ropa y los compañeros de Pérez le acercaron apósitos porque la bebé estaba a punto de nacer.

"La ambulancia no llegó. Fueron dos contracciones y se produjo el nacimiento de la bebé. La envolvimos en una manta y la colocamos en el pecho de su padre. Cuando llegaron los médicos le cortaron el cordón", contó la joven policía que luego subió a la ambulancia para saludar a la madre y su recién nacida que estaban en perfecto estado.

"Pudimos hablar con ella y nos decía que cuando venía en el auto no daba más de los dolores. Ella le pedía a su familiar que estacionara pero no podía porque es una avenida muy transitada. Ella le dijo que se metiera en el destacamento", contó.

En ese mismo encuentro, la joven mujer le dio una noticia emocionante: si bien el nombre de la beba iba a ser Quimey, decidieron cambiarlo por Brenda, en honor a la mujer que ayudó a que llegara al mundo.

"Me emociona porque yo no tengo nenas, sólo varones. La recibimos en nuestras manos y fue una emoción increíble. A la tarde, pensábamos en qué hubiera pasado si se hubiese complicado. Se podrían haber presentado pero en el momento no te ponés a pensar", completó.

Fuente: Cadena3