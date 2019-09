Juan Grabois aseguró que si gana el Frente de Todos "hay que avanzar con una reforma agraria"

El dirigente social Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) e integrante del kirchnerismo, publicó dos videos en su cuenta de Facebook en donde expresó la necesidad de "avanzar con una reforma agraria" en el caso de que el Frente de Todos triunfe en las elecciones del 27 de octubre.

Los videos surgieron de un Facebook Live que el referente del Frente Patria Grande realizó el jueves en su cuenta de la red social. De allí surgieron dos videos, que publico durante las últimas horas en su perfil.

En el primero, compartido cerca de las 20 del lunes, expresó: "Un modelo de 'red', el modelo de los 'pooles' de siembra: el 70% de la tierra que se produce se arrienda. Esto quiere decir que sus propietarios no viven en ella y que viven de rentas. Que viven de arriba, que tienen una especie de beca de por vida que es el resultado del pecado original de nuestro Estado-nación que fue la llamada conquista del desierto".

Y completó: "Fue el despojo de las tierras de las poblaciones indígenas que no fue para repartirlas bien y que fue para que algunos vivos generales, algunos financistas de la campaña del desierto como los miembros de la sociedad rural se quedaran con ellas".

En el segundo, publicado cerca del mediodía del martes, sostuvo: "Nosotros estamos absolutamente convencidos de que sin una reforma agraria y una distribución de la población en el territorio, la Argentina es inviable. Es ridículo que tengamos un país agrario sin una población agraria. Un país campesino sin campesinos".

Allí continuó: "Un país que, supuestamente, vive del campo, pero del campo no vive nadie. Y que tengamos a nuestro pueblo hacinado en las ciudades y en los cordones periurbanos, cuando tenemos un maravilloso territorio para poder compartir, donde podrían vivir con tierra, techo y trabajo millones de argentinos y mucha gente que quiera poblar esta tierra".

En otro video, viralizado en las redes sociales, Grabois reforzó la idea y sostuvo que "no hay un consenso dentro del Frente de Todos pero sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares: hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5 mil hectáreas. Esas extensiones de tierra son injustas y no pueden ser posibles en este país".

Y agregó: "Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. La expropiación de 50 mil parcelas para poder entregárselas en propiedad a los pequeños productores".

Grabois suele utilizar sus redes sociales para realizar este tipo de manifestaciones y abrir el canal de Facebook para interactuar con los militantes que lo siguen y apoyan su movimiento.

"El alimento que consumimos se produce en tierras arrendadas, con alquileres no regulados. Nosotros creemos que la tierra debe ser propiedad de quien la trabajo", redactó sobre el primer video que compartió.

En el segundo, sintetizó su pedido a la necesidad de una "reforma agraria para que exista una distribución de la población y haya tierra, techo y trabajo para todos".

Por la noche, luego de que desde el Gobierno y la Sociedad Rural cuestionaran su propuesta, en diálogo con Infobae Grabois insistió: "Le recomiendo a los ministros que en vez de indignarse teatralmente por la opinión personal de un militante para quedar bien con sus patrones del agronegocio se concentren en resolver la emergencia alimentaria y la catástrofe social que produjeron en la Argentina. Ellos deben garantizar que el pueblo tenga alimentos, es su obligación hoy. La prioridad es debatir eso hoy".

Y después agregó: "Podemos discutir el modelo agrario y la distribución de la población en el territorio con tiempo y tranquilidad. Es evidente que Marcos Peña toma mis declaraciones para producir un efecto político y sus trolls ya están tergiversando de manera totalmente agresiva mis palabras para iniciar una campaña de miedo. Pero para tranquilidad de todos les digo: tengo clarísimo que mi propuesta no es aceptada en el Frente de Todos y que Alberto Fernandez no la avala. Tampoco voy a ser ni parte ni funcionario de su gobierno".

Con información de www.infobae.com