Mariana Nannis: “La primera vez que Caniggia me pegó, me agarró contra la pared y me dijo que me iba a matar”

Son semanas turbulentas para la familia Caniggia. Días atrás, Mariana Nannis confirmó su separación luego de 30 años de estar casada con el ex jugador. Además, la rubia fue al programa de Susana Giménez y detalló sobre el calvario que vivió durante su matrimonio, en el que perdió a un bebé por un golpe que le propició “El pájaro” .

También, Mariana Nannis declaró que vino a Argentina a salvar a Claudio ya que tiene fuertes problemas de adicción a las drogas, y acusó a la nueva pareja, Sofía Bonelli, una joven de 26 años que es modelo y periodista. La rubia apunta a ella como quien le hace gastar el dinero en adicciones y lujos, para ambos

Lo cierto es el ex jugador no es muy amigo de hacer declaraciones pero en los últimos días, mediante audios de Whatsapp, enviados a diversos periodistas para que los difundan, negó todas las acusaciones de su ex pareja. Y mediante su cuenta de Twitter expresó que su ex pareja necesita atención psicológica.

Ahora, Mariana Nannis decidió dar más detalles de diversos momentos violentos que vivió de la mano del ex Boca: “La primera vez fue en Bérgamo, Italia, cuando vivía con él. Claudio había tenido un problema de una plata que le faltaba y se la había sacado una persona que había entrado a la casa. Pero él pensaba que me la había gastado yo. El hermano había traído a un amigo y el amigo se robó la chequera de nuestra habitación”, comenzó contando en una entrevista en la revista Caras.

“Entonces sacaban cheques y cheques… Cheques de nuestra cuenta mientras yo estaba con él en el Caribe. Y cuando volvemos me dice: “¡Me falta un montón de plata del banco!”. Y le digo: “Pero yo estuve en el Caribe con vos, en Miami. ¿Cómo hice para gastarme 100 mil euros? Si además estoy todo el día con vos y vos me compras las cosas…” , continuó.

Y finalizó el duro relato: “El tipo me agarró contra la pared y me dijo que me iba a matar. Pero me agarró del cuello mal, no podía ni respirar, parecía que me quería ahorcar. Y yo lloraba. Me echaba la culpa a mí y me decía: “¡Vos me sacaste toda esa plata hija de puta!”.

Luego hizo mención a su círculo íntimo, que sabían la situación de violencia que vivía puertas adentro de su hogar: “Muchas amigas, todas las que me vieron en Marbella y acá. Porque me veían de repente un moretón en la mano o uno en el brazo”, y en cuanto a sus hijos expresó: “Lo sabían, obvio. Pero si yo tenía un moretón en el brazo me ponía algo para que ellos no lo vieran. Si era invierno, me tapaba con algo de ropa”.