“Me estoy muriendo”: Luisito de “Cuestión de Peso” y un desesperado pedido de ayuda

Luis “Luisito” Zerda, el ex participante de “Cuestión de Peso” se encuentra viviendo un calvario después de años de mala alimentación y hábitos poco sanos, a tal punto de afirmar que “se está muriendo en vida”.

Luisito, fue uno de los concursantes más conocidos del programa de alimentación de la Argentina, “Cuestión de Peso”, siempre fue un referente en el tema. En su momento llegó a bajar 90 kilos, pero en la actualidad pesa más de 250 kilos y espera estar mejor para someterse a un tratamiento.

“Quiero una posible operación, que me vea algún médico. Me quiero pesar en una balanza, pero no tengo los recursos. (Oliva)”, dijo Luisito en un video que le envió a Gastón Villegas, el cantante “El Retutu”.

“Fui una máquina de adelgazar, pero no tuve ayuda psicológica”, confesó sobre su participación en el programa “Cuestión de Peso” hace más de nueve años. Ahora se encuentra desesperado por ayuda para atravesar este mal momento.

Luisito habló en en el ciclo Confrontados, en abril: “Decidí esconderme, resguardarme, no quise pedir ayuda y me aislé del mundo. Hasta de mi propia familia. Ellos no sabían donde estaba, creyeron que estaba muerto. No soportaba las críticas. En un momento decidí colgar los guantes. Que sea lo que Dios quiera. Si me tengo que morir, así será.”

“El Retutu” pidió ayuda y se ofreció a hacer cualquier cosa para pagar la cirugía bariátrica que necesita su amigo, ex participante de “Cuestión de Peso”: “Pido solidaridad para una persona que sufre una enfermedad, al igual que yo. Sé que tuvo miles de oportunidades, pero esto es así. No hagamos oídos sordos. En provincia necesitamos un hospital obesológico, ya que solo hay uno en Malvinas Argentinas pero atiende a gente de la zona. Piensen un poco en las personas con sobrepeso”.