El consejo de Ramón Puerta a Mauricio Macri: “Peronizar la campaña le va a dar muchos votos”

El embajador argentino en España, Ramón Puerta, minimizó los resultados de las PASO y aconsejó a Mauricio Macri "peronizar la campaña" para llegar al balotaje. Además, elogió a Miguen Ángel Pichetto y no descartó reunirse con Alberto Fernández, de visita en Madrid.

"El peronismo tiene mayor poder de fuego que el kirchnerismo. En la campaña le regalamos el peronismo al kirchnerismo. Y no es lo mismo. Peronizar la campaña le va a dar muchos votos", dijo Puerta en declaraciones a radio La Red.

En este sentido, el ex presidente puso un ejemplo: "Lo que han hecho en la Villa 31 es una acción de profundo compromiso social y humano. La Argentina es básicamente peronista, es una realidad".

Con respecto a la derrota abrumadora de Mauricio Macri en las PASO, Puerta dijo que los resultados no se pueden comparar. "En las PASO no hubo competencia de dos frentes. El kirchnerismo tuvo varias internas y el espacio político de Mauricio y Pichetto no tuvo en casi todo el país. Entonces, son resultados que no se pueden comparar. Estamos comparando trigo con avena o peras con manzanas".

En esta línea, continuó: "A mí me ha tocado andar muy bien en las PASO y después perder. En 2011 llegué a 130 mil votos y me dije: 'Ya soy senador'. Y en la otra saqué 89 mil votos".

Así, el misionero reconoció que puede haber balotaje: "Dependerá del trabajo y determinación que lleve adelante Pichetto. Tiene un enorme prestigio en el peronismo".

Sobre la visita de Alberto Fernández a España, Puerta señaló que la Embajada "está a disposición de todos los argentinos". Y no descartó juntarse en los próximos días.

