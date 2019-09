Federico Pinedo: "Macri debe ser menos ingeniero y más psicólogo"

"Muchas veces necesitas alguien que te atienda, que te contenga, que te cuide, que te de ánimo, que te explique y que si necesitás una mano, te de una mano". Con esa frase, el senador y presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, graficó lo que a su criterio fue una de las fallas del Gobierno que se vio reflejada en la dura derrota en las PASO.

En ese sentido, el presidente provisional del Senado de la Nación consideró que, para revertir esa noción, "Macri debe ser menos ingeniero y más psicólogo".

Respecto de las restricciones cambiarias impuestas en la última semana, Pinedo reveló que no fue una decisión intempestiva, sino que "hace meses que veníamos hablando lo del cepo".

El senador aclaró que es una medida que el Gobierno no deseaba implementar, pero indicó que se instrumentó porque "a veces no hay más remedio y hay momentos de pánico que hay que calmar", dijo en diálogo con "Luis Novaresio Entrevista" (LNE), que se emite por A24,



Siguiendo con la línea argumental del Gobierno, que busca destacar que las medidas están destinadas a proteger a los pequeños y medianos ahorristas, Pinedo buscó despejar cualquier fantasma que traiga recuerdos de la crisis del 2001: "Los dólares están, no hay riesgo de un corralito", aseguró.

Además, agregó que la volatilidad reinante debería ceder una vez que se definan las elecciones, "el próximo presidente va a decir su plan económico y se va a calmar todo, no va a ser la locura que se está viviendo ahora".

Sobre la difícil misión que tendrá Juntos por el Cambio para tratar de revertir la diferencia de 15 puntos que Alberto Fernández obtuvo sobre Macri en las PASO, Pinedo explicó que "hay que ser muy bueno para dar vuelta la elección, que los votantes confíen en nosotros y piensen que los vamos a representar mejor que los otros partidos".

"El grupo que nos votó en el 2015, en el 2017, y que no nos votó en las Primarias, pueden estar enojados, disconformes o necesitar que el gobierno se conecte de otra manera, que los escuche y de respuestas a sus problemas más graves. No es lo mismo un psicólogo que un ingeniero, muchas veces necesitas alguien que te atienda, que te cuide, que te de ánimo", analizó.

Y agregó: "Nos dedicamos mucho a construir los cimientos de la casa, sin los cuales no podemos crecer, y no nos ocupamos tanto del día a día, de gente que nos decía todos los días: 'no llego'". No obstante, aseguró que aunque será difícil imponerse, "es posible".

Respecto del Presidente, Pinedo indicó que está "entero" y aseguró que "es una buena persona, no va a especular en contra de la Argentina por un tema personal". "No quiere decir que se resigne, él tiene que defender valores importantes", aclaró.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y La Cámpora

El senador nacional se refirió a Cristina Kirchner como una política "confrontativa"; en la misma bolsa metió a Elisa Carrió y agregó que Alberto Fernández también lo era, pero ahora "puede ser que sea más constructivo". Pinedo describió a Fernández como "un tipo que conoce la botonera" porque "ha estado ahí en el cuarto de al lado del Presidente".

En ese sentido dijo que "hay diálogo regularmente entre Macri y Alberto Fernández, se chatean, conversan, dialogan". "Fernández le ha dado opiniones económicas a Macri", enfatizó.

En otro pasaje de la entrevista, Pinedo criticó a la ex presidente al definirla como "una dirigente de izquierda formada en la década de los ´70". "El mundo ha cambiado mucho y va a seguir cambiando, hay ciertas miradas que no se adecuan a los desafíos que estamos viviendo", graficó.

Mauricio Macri y el futuro del PRO

Sobre el futuro de Mauricio Macri en el PRO si no logra ser reelecto, el legislador nacional destacó que el Presidente "ha tenido un liderazgo muy importante dentro de nuestro espacio, liderazgo de una persona de bien que pensó en la Argentina". "Ruego que esa mirada siga liderando nuestro espacio político", manifestó.

También se refirió a los otros referentes del PRO: María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Elogió a la gobernadora bonaerense al decir que "es una extraordinaria dirigente política que conduce desde los valores morales". "Puede ser candidata a lo que quiera", afirmó. Al respecto del jefe de Gobierno de la Ciudad, destacó que "es un hacedor impresionante, ve el problema y va por la solución. Es distinto".

Pinedo concluyó haciendo un repaso sobre los distintos gobiernos desde el retorno de la democracia en 1983. "Alfonsín manejó mal la economía pero fue el presidente de la democracia y del Estado de Derecho, Menem estabilizó la economía argentina, cortó la inflación, fue un gran logro, pero la materia institucional no le importaba mucho; De la Rúa hizo muy poco, mucha crisis, mucha inseguridad, no logró establecer un camino y renunció; Kirchner tenía la oportunidad histórica de agregarle un escalón positivo más al país, pero fue para atrás en muchas cosas institucionales". Y sobre el actual presidente, el senador expresó: "Macri hizo un gobierno que se va a valorar por cosas muy positivas que dejó en la Argentina".

