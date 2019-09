Duro testimonio de Kirsten Stewart sobre su sexualidad: “No querían que me identificara como lesbiana”

Kristen Stewart es una reconocida actriz de Hollywood. Su protagónico en la película “Crepúsculo” la catapultó al éxito. Junto a Robert Pattinson se convirtieron en la pareja preferida de los adolescentes.

Pero ahora, la actriz Kristen Stewart cuenta lo que tuvo que vivir. “Hacete un favor y no salgas con tu novia de la mano en público, así vas a poder trabajar en una película de Marvel”, le llegaron a decir.

“Cuando empecé a darme a conocer, gente de la industria me dijo claramente: ‘no se puede saber que sos lesbiana’. Yo no quiero trabajar con gente así”, aseguró la actriz, de 29 años.

En una entrevista en la edición británica de Harper’s Bazaar denunció las presiones que recibió para ocultar su bisexualidad. “Me informaban desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: querés preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les gustás. No quieren salgas con chicas, y no les gusta que te identifiques como lesbiana, pero tampoco que lo hagas como heterosexual. A la gente le encanta chusmear, pero ¿a vos qué carajo te importa?”, reflexionó.

La actriz, que recientemente debutó como directora, reconoció en público su homosexualidad por primera vez en febrero de 2017. Dedicó un monólogo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que hablara mal de ella en dos tuits en 2012 tras su ruptura con el actor Robert Pattinson.

“Donald, si no te caía bien en el pasado, probablemente tampoco te caeré bien ahora porque, además de ser la invitada de Saturday Night Live, soy tan gay”, dijo ganándose la ovación del público. Desde entonces, ese mensaje se convirtió en un grito de apoyo para dar una mayor visibilidad del colectivo LGTBI.