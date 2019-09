Charlotte Caniggia confesó cuánto gasta por mes para vivir y es una fortuna: “No soy de ahorrar”

En medio de la guerra mediática y judicial entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia, Charlotte Caniggia se muestra más auténtica que nunca. A los 26 años, la joven está en pareja con Roberto, un empresario de 34 años, y además continúa con su participación en el Superbailando 2019.

Y como siempre se caracterizó por mostrar sus excéntricos y carísimos bienes materiales, Charlotte Caniggia no tiene ningún problema en hablar de dinero. En una entrevista con la Revista Caras, la hija de Mariana Nannis confesó cuantos dólares (sí, dólares, pesos no) gasta por mes viviendo en Buenos Aires.

“¿En qué gasta el dinero?”, le preguntaron Charlotte Caniggia y ella respondió: “Estoy ahorrando. Gasto en comida, en mis tratamientos estéticos, en carteras y zapatos. Pero lo que sobra lo ahorro, también en dólares”.

Cuando le consultaron si gasta más de 100.000 pesos mensuales, la participante del Superbailando, dudó: “¿Cuánto es eso en dólares?”. Luego de que le explicaron que serían 1.700 dólares, Charlotte reveló que usa casi el doble.

“Sí, aunque hay meses que gasto menos. No soy de ahorrar, me la gasto toda en boludeces. Me compro zapatos, carteras y maquillajes”, respondió Charlotte Caniggia quien también confesó que está “ahorrando” para mudarse al exterior una vez que sea eliminada del concurso de baile

En su última aparición en el programa de Marcelo Tinelli, a Charlotte Caniggia le preguntaron por la guerra entre sus padres. “Yo estoy bien. Hablo con los dos y es una cosa triste, pero tampoco voy a entrar. La situación es triste pero no voy a hablar, menos acá porque no hablo de mi familia”, aseguró.

A pesar de la negación, Ángel de Brito le preguntó de manera directa: “¿Te gustaría que vuelvan a estar juntos?”. Ella, por su parte, respondió: “Todos los hijos quieren eso, obvio”. Por último, volvió a reforzar su postura:“Yo obviamente los quiero juntos”.