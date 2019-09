Refuerzan la seguridad en zonas de bancos

Además se anunció un refuerzo policial en toda la provincia en zona de bancos, financieras y casas de cambio.

El ministro Pullaro abrió la conferencia y señaló que las intenciones eran “trasladar conductas seguras para toda la ciudadanía en función de diferentes situaciones que se vienen dando en la ciudad de Rosario, en la provincia y todo el país” y agregó que en un contexto donde “llevamos 43 meses de crisis en la República Argentina, lamentablemente en los últimos días se desató una corrida cambiaria que hizo que muchos que tenían sus ahorros en bancos tuvieran la necesidad de retirarlos”.

Respecto del refuerzo policial en la ciudad de Rosario, el ministro indicó que “hay un servicio ordenado a nivel provincial ya que tenemos diferentes horarios bancarios y en las localidades donde no hay city, hay financieras, por lo que tenemos un servicio especial para reforzar la seguridad. Hace 20 días tenemos un refuerzo operativo policial muy importante, fortalecimos caminantes y contamos con 49 binomios y tenemos un refuerzo de 20 grupos de la Brigada Motorizada para acudir a cualquier evento en la zona de bancos. Al momento no tenemos registro de ninguna salidera bancaria”.

RETIROS DE DINERO

Por su parte, el jefe de la Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa, afirmó que, “producto de que el ahorrista va a una entidad bancaria a retirar sus ahorros recomendamos que tomen ciertas medidas preventivas, entre ellas que no lo haga en un horario habitual donde va todo el mundo, hay un horario flexible y eviten la concentración de gente, segundo que no comenten ni a un vecino o en el barrio o fuera de un círculo de confianza que van a realizar la operación”.

Por otro lado, señaló que “en caso de que decidan hacer el retiro, que lo hagan acompañado por un familiar. Si se percatan de un vehículo o persona sospechosa al momento de arribar a su domicilio, no desciendan del vehículo, continuar la marcha y dar aviso a la Central de Emergencias 911”.

“No descartamos nunca la posibilidad de que haya alguna banda de la ciudad o de otras localidades operando en este tipo de delitos, si es cierto que hemos detenido integrantes de bandas en la provincia y en provincias vecinas”, declaró el jefe policial.

RECOMENDACIONES

Otros puntos a tener en cuenta al realizar operaciones bancarias son:

* No divulgar información respecto de día, horario ni monto de la operación;

* Evitar hacerlo de manera rutinaria;

* No hacer las operaciones solo, ir acompañado de una persona de extrema confianza;

* No exhibir ni manipular el dinero a la vista;

* En caso de observar a una persona en actitud sospechosa, dar aviso inmediato a la Central de Emergencias 911. Un móvil policial acudirá al lugar a identificar al sospechoso;

* Prestar atención a los movimientos dentro de las entidades bancarias, en caso de algún comportamiento sospechoso, notificar al personal de seguridad;

* Es recomendable llevar el dinero divido en distintos bolsillos o bolso para evitar que se forme un bulto;

* Prestar atención a motos o vehículo encendidos en cercanías a la sucursal bancaria;

* Al retirarse del banco, prestar atención si está siendo seguido, en ese caso llamar al 911 de inmediato;

* En caso de tener que manejar una gran suma de dinero, evaluar la posibilidad de contratar una custodia o alquiler de transporte de caudales.

Fuente:diariolaopinion