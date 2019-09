El Gobierno otorgó permisos para la exploración de hidrocarburos en áreas "off-shore" del mar Argentino

Shell y Oil and Gas son las empresas a las que se les adjudicó dos áreas específicas de exploración

EL Gobierno nacional otorgó a las empresas Shell Argentina y QP Oil and Gas un permiso de exploración con el objeto de realizar tareas de búsqueda de hidrocarburos. Lo hizo en el marco del Concurso Público Internacional que había lanzado el año pasado para explorar las plataformas off shore o costas afuera. En la Argentina no hubo en los últimos 20 años inversiones petroleras importantes en las cuencas de la plataforma continental, argumentaron desde la Secretaría de Energía.

La resolución que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial establece las áreas donde operarán las empresas Shell y Oil: denominadas CAN_109 y CAN_107 abarcan una superficie aproximada de 7.874 km² y 8.341 km² respectivamente.

De acuerdo al texto de la resolución "en caso que los permisionarios de exploración hubieran cumplido con la inversión y con las restantes obligaciones a su cargo podrá optar por un período de prórroga de cinco años".

Durante el primer período de exploración las empresas deberán realizar 11.825 "unidades de trabajo comprometidas en su oferta, en el período de cuatro años" en el área CAN_109; y 1698 en el área CAN_107. Además tendrán el derecho de obtener una concesión de explotación de los hidrocarburos que descubran dentro del perímetro establecido, y los titulares de la concesión tendrán la libre disponibilidad de los hidrocarburos producidos en esa área.

La Secretaría de Energía argumentó que la plataforma continental argentina y las distintas cuencas exploratorias que la integran se encuentran subexplotadas, destacándose por la falta de información existente para su desarrollo. La resolución que lleva la firma del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, definió este hecho como "un procedimiento idóneo a fin de canalizar las inversiones conducentes al hallazgo de hidrocarburos".

El primero de octubre de 2018, la Secretaría de Gobierno de Energía convocó a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del "ámbito costa afuera nacional".

En aquella oportunidad, el Gobierno justificó el decreto argumentando que en la Argentina no hubo en los últimos 20 años inversiones petroleras importantes en las cuencas de la plataforma continental, que se encuentran subexplotadas y con menos del 1% de su superficie concesionada.

Con información de www.infobae.com