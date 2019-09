Esteban Bullrich y una posible derrota de Macri: “El 28 de octubre la Argentina va a seguir”

Esteban Bullrich se mostró confiado en que Juntos por el Cambio podrá revertir el magro resultado electoral de las PASO en las generales, aunque abrió el paraguas por si las cosas no salen como el oficialismo espera.

"Todavía hay mucho trabajo por delante, creo que se puede dar vuelta, pero si no fuera así, el 28 de octubre la Argentina va a seguir, solo va a cambiar que el 10 de diciembre habrá otro Presidente en el gobierno que no es Mauricio Macri. Y ese Presidente necesita una oposición responsable. Los valores que me trajeron hasta acá no los voy a cambiar. No termina absolutamente nada", afirmó.

El senador nacional por Cambiemos brindó una charla que llamó "Hacer por la Argentina", en el marco del Ciclo de Conferencias organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, con la coordinación de Clara Mariño.

Allí, volvió a evaluar que "hubo una subestimación de las elecciones" por parte del oficialismo, que se notó en la fiscalización el domingo 11 de agosto. por lo que llamó a "cuidar el voto" de cara a las generales de octubre. Y adelantó que se está "trabajando orgánicamente" en la capacitación de los fiscales en todo el país.

Además, con un dejo de autocrítica reconoció que a Cambiemos en estos cuatro años le faltó apertura y tolerancia. "Los dirigentes tenemos que estar, dar la cara y asumir nuestra responsabilidad en las cosas buenas y malas, trabajar para cambiar una realidad que no nos gusta y lo vamos a hacer porque estamos convencidos que nada está definido", sentenció.

Y pidió transformar "los errores en fortalezas" en medio del complicado proceso que atraviesa el oficialismo, tras el revés en las urnas.

En ese marco, expresó que lo que el país demanda en la actualidad es que los funcionarios den el ejemplo, asuman su responsabilidad y escuchen las demandas de la ciudadanía.

El domingo, horas antes del anuncio del control de cambio, el senador atribuyó el "nerviosismo económico" a la "incertidumbre electoral".

El miércoles, durante su exposición ante los socios del Rotary Club, Bullrich destacó que su funcionar es estar junto a Mauricio Macri.

"Mi rol es acompañar al presidente Macri y representar a los bonaerenses en el Senado de la Nación. Y cuando terminé mi mandato en 2023 estaré donde los argentinos crean que pueda aportarle más a la Argentina", expresó.

Con información de www.clarin.com