Ricardo Alfonsín, contra Luis Brandoni: “Mi padre no hubiera convocado a una marcha como lo hicieron algunos dirigentes de Cambiemos”

El dirigente radical Ricardo Alfonsín cuestionó este jueves a Luis Brandoni por haber citado la figura de su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín, durante la convocatoria a la marcha del 24 de agosto en favor del Gobierno nacional.

Compañeros de fórmula para la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2007, Alfonsín dijo que "han sido amigos" pero le pidió que no responda por su padre y que "lo cuide".

"Está bien que todo el mundo trate de utilizar los recursos que sean para obtener alguna ventaja, pero por lo menos los que dicen quererlo que sean más cuidadosos. Contestan lo que Alfonsín hubiera hecho y no está él para desmentirlo. Y Alfonsín no hubiera hecho una convocatoria como la que hicieron dirigentes de Cambiemos a la Plaza", aseguró Alfonsín hijo en declaraciones a Futurock FM.

"Creo que no lo están cuidando. A Brandoni le preguntaron qué hubiera dicho Alfonsín, y eso es una decisión muy difícil. Aunque hubieran acertado, seguramente no habría acertado sus fundamentos. Alfonsín hubiera podido justificar una u otra decisión con fundamentos que seguramente Brandoni no está en condiciones de usar o no conoce", continuó.

Sobre la situación del país de cara a las elecciones de octubre, fue crítico: "Va a ser complejo resolver los problemas que tenemos que resolver. Todavía somos un país subdesarrollado. La resolución de estos problemas no es tarea del mercado; es tarea de la política, pero no de un solo partido". Y remató: "Si no hay un cambio de programa, ni el papa Francisco gana las elecciones".

En medio de la crisis política y económica, Alfonsín se refirió al papel de la UCR: "Creo que todos los partidos han sufrido desviaciones, momentos de confusión o un rumbo errado. Hay que trabajar para que la sociedad comprenda que la UCR no tiene coincidencias con un pensamiento liberal, de centro derecha. Y además demostrar que estamos en condiciones de gestionar un gobierno que busque la justicia social".

Por último, aseguró que se reunirá con Alberto Fernández. "Es necesario que podamos dialogar", cerró.

