Corach le pegó duro a Viotti: "A Castellano lo eligieron la mayoría de los vecinos"

Difícilmente Marcos Corach, jefe de Gabinete municipal, deje pasar una declaración de tono crítico hacia la gestión por parte de un concejal de la oposición. Ahora no sólo salió a defender la decisión de actualizar el boleto de los minibuses, que se concretará a mediados de este mes, sino que contragolpeó al cuestionar la "doble vara" que se observa en el bloque de concejales de Cambiemos a la vez volvió a la carga contra la política económica del Gobierno nacional.

"Vamos a seguir analizando alternativas para que este aumento impacte lo menos posible, con atención prioritaria para jubilados, docentes, no docentes, y estudiantes, porque sabemos que muchísimos rafaelinos están sufriendo esta crisis. Y no es que nos enteramos hoy: lo venimos diciendo desde hace tiempo. Fue una convocatoria central de la campaña del intendente (Luis) Castellano: hay que defender a Rafaela de esta crisis", subrayó Corach a modo de introducción. "Nuestra gestión ha demostrado ocuparse de las graves consecuencias de las políticas económicas del gobierno nacional sosteniendo programas, obras y acciones a pesar del progresivo desfinanciamiento que viene realizando sobre las provincias y los municipios. El último de ellos, de hace pocos días, con el anuncio de la rebaja del IVA, significa unos 7 millones de pesos menos para Rafaela", disparó con la guardia en alto pero sin especificar el destinatario de la respuesta.

Corach, verborrágico como es, siguió. "Además desde Nación ahora cortan subsidios que obligan a nuestra ciudad a aumentar el boleto de colectivos. En el año 2018 el Estado Nacional aportó fondos para el transporte urbano e interurbano de la Provincia de Santa Fe por casi 3 mil millones de pesos que serán reducidos para el año 2019 a casi 650 millones de pesos. En el caso de Rafaela vamos a pasar de 28 millones a casi 15 millones de pesos", sostuvo como fundamento de pasar el boleto de los 15 pesos que cuesta en estos días a 25 pesos a partir de la segunda quincena de este mes.

Tras sus críticas a la Nación, Corach reperfiló la mira y apuntó contra el sexto piso del edificio municipal donde funciona el Concejo al asegurar que "mientras todos estos recortes del gobierno nacional suceden, los concejales de Juntos por el Cambio no levantaron ni levantan la voz defendiendo a nuestra ciudad". Tan ácido y directo como puede ser, agregó que "tampoco supieron -los concejales del cambio- ni quisieron defender a los rafaelinos de los enormes tarifazos decididos por la dolarización llevada adelante por Macri, es un doble estándar que francamente no le hace bien a la política ni a los vecinos".

El jefe de Gabinete municipal lamentó que "una vez más algunos concejales de Juntos por el Cambio recurrieron a una de las cosas que más daño le hacen a la política y a la sociedad: la doble vara". En este sentido, consideró que "mientras siguen apoyando a un gobierno nacional que hace ya muchos meses implementó un plan económico que solo trajo aumento de la inflación, de la pobreza y del dólar y una caída del consumo, la producción y el empleo, pretenden que sean los municipios quienes paguen el costo del ajuste".

"Hay concejales de Juntos por el Cambio que no dicen nada cuando desde la Casa Rosada se toman medidas que perjudican directamente a la ciudad. El último de estos episodios fue el anuncio de la rebaja del IVA, que significa unos 7 millones de pesos menos para Rafaela, Con la nueva devaluación y con otra caída en la actividad económica, seguramente aparezcan desafíos para las cuentas públicas locales. Y no escuchamos hablar al macrismo de esta realidad: es la permanente doble vara", insistió Corach decidido a no tolerar los pases de facturas.

En una entrevista publicada en la edición de ayer, el concejal radical de Cambiemos, Leonardo Viotti, si bien había apoyado el aumento del boleto de los minibuses aprovechó para pedir al Intendente a mejorar la calidad del servicio del transporte urbano de pasajeros. Pareció el destinatario de la reacción del funcionario municipal.

Corach ratificó el compromiso de la gestión de Luis Castellano "porque, como siempre, va a estar atenta a las necesidades e inquietudes de los vecinos, y seguirá adelante con las obras de pavimentación y de todas las obras que signifiquen mejoras en la calidad de vida de nuestra ciudad porque planificamos con seriedad y sin demagogia". Y de pasó sacó chapa del triunfo electoral de junio pasado -que parece tan lejano- al afirmar que "esta es la gestión que eligió la inmensa mayoría de nuestros vecinos, que hace pocos meses nos ratificaron su confianza en las urnas".

Por último, Corach no cierra las puertas al diálogo más allá de las diferencias. "Como siempre, vamos a seguir defendiendo el diálogo entre las distintas fuerzas políticas tal como se vio reflejado en la convocatoria que hizo el Intendente Castellano el miércoles de la semana pasada a todos los concejales para discutir e informar sobre la marcha de las finanzas municipales". En este marco, volvió "a pedirles a todos los ediles de la oposición, que estén a la altura de los enormes desafíos que tenemos para seguir haciendo de Rafaela la ciudad que todos queremos".

Fuente: La Opinión