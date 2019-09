Alberto: "Cristina sufre una persecución judicial"

El candidato a presidente del Frente de Todos,Alberto Fernández, brindó una conferencia en el Congreso español, en Madrid, y se refirió por primera vez a la situación judicial de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo al comparar su situación con la "detención arbitraria de Lula Da Silva".

"Tenemos que trabajar también en recuperar una mejor calidad del Estado de derecho. Hay detenciones arbitrarias que uno tiene que denunciar y hablar. Una de ellas es la detención de Lula. Yo soy un hombre del derecho. Y la verdad ningún estado de derecho soporta que haya alguien detenido como está Lula hoy. Por eso adonde vayamos tenemos que pregonar por su libertad", comenzó Alberto F.

Y prosiguió: "en Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de derecho. Ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante y se han generado una serie de detenciones arbitrarias, no voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades, pero se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecucion a opositores. Y eso no está bien, eso hay que terminarlo, hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política, hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se le puede ganar en las elecciones y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, sin la presión politica de ningún momento. Y en eso vamos a trabajar".

"Pero no puedo dejar de decir que es algo que está ocurriendo en muchos países de América Latina. Hay situaciones realmente incomprensibles, arbitarias e imperdonables. Lo que está pasando con Lula es imperdonale, lo que está pasando conRafael Correa es imperdonable, y lo que vivió Cristina en todos estos años, a pesar de que gracias a Dios no tuvo que padecer ningun encierro, ha sido una persecución sistematica de un sistema judicial que realmente construyó teorías juridicas para poder favorecer su procesamiento y persecución. Yo no voy a hacer nada por resolver la libertad de nadie ni perseguir a ningún juez, pero voy a pedir que se haga Justicia en todos los países de América Latina", expresó.

Antes, Alberto habló sobre la deuda de la Argentina con el FMI. "Del default no salimos Néstor y yo, salimos todos los argentinos. Inexplicablemente ahora volvimos a quedar a merced del fantasma que por años nos persiguio, el fantasma de la deuda. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda del 38% del producto bruto, y hoy tenemos más del 100% del PB afectado", lanzó.

"De eso tenemos que volver a salir como salimos alguna vez, con racionalidad y la comprensión de todos. Salir será difícil. Todos están preocupados por qué vamos a hacer con la deuda. Vamos a cumplir y honrar las deudas. pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos",, aseguró Alberto F.

Y continuó: "Al cabo de estos años hemos visto deteriorado todos los indicados sociales de la Argentina, hemos visto multiplicar por dos el desempleo, hemos visto a la pobreza crecer un 20 o un 30 por ciento. Cuando termine el mandato actual, habrá un 40% de pobres, una economía en recesión y una inflación anual de 57%; vamos tener que trabajar mucho. Pero si hay algo que sabemos los argentinos es arremangarnos y salir del pozo. Llegamos al fondo, sólo nos queda mejorar. Tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar juntos"

También dijo que "queremos la integración con Europa (...) tenemos que volver a mirar hacia Europa".

"La Argentina nunca debió dejarse de vincular con Europa", afirmó.

El candidato a presidente del Frente de Todos dijo que buscará una relación madura con la Casa Blanca en caso de ganar las elecciones, pero planteó objeciones al Grupo de Lima.

"El hecho de que la Argentina sea parte del Grupo de Lima y está tan condicionada a las políticas americanas nos ha hecho retroceder mucho como país", planteó Alberto Fernández durante la charla brindada en el Congreso Español.

Y aclaró que ese posicionamiento ideológico no significa plantear a futuro una mala relación con los Estados Unidos. "Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura, pero tenemos que entender también que Argentina encontró siempre su primer vínculo en Europa y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa", desarrolló.

Fuente: Urgente24