¿Sexo en el sexto piso?

“Los hechos y/o personajes del siguiente relato son ficticios, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.”

Me lo contó mi mejor amiga, ella no me vende "pescado podrido" y yo le creo ciegamente.

Dice mi amiga que en el sexto piso hubo sexo y que fue la periodista la que lo encaró al hombre y sin más trámite tuvieron sexo, todo ocurrió a la tarde de un Miércoles, cuando pensaban que nadie los podía ver, pero siempre hay gente que no se pierde pisada de nada.

La periodista esta en la "flor" de la edad, el hombre ya no lo es tanto, pero se puede decir que su edad mental es mucho menor a la biológica, ello explica el por que involucrarse de tal manera.

Mi amiga dice que los gemidos se escuchaban desde la calle. En ese sexto piso pasan cosas calientes, esta seguramente no fue "la más", hay otras peores, que también "terminan", pero en escándalos peores.

No hay nada de malo, fue sexo solo. ¿Habrá amor en un futuro?





El edificio está que arde, sus diez pisos por un rato tambalearon