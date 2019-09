Margarita Stolbizer se mostró relativamente distante del reclamo de distintos sectores de la oposición para que el Gobierno de Mauricio Macri declare la “emergencia alimentaria“. “La emergencia alimentaria me parece más una estrategia de campaña que una medida concreta. Creo que sería mejor poner en la agenda pública y política qué pasa con los chicos que no tienen para comer”, analizó.

En cuanto al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, confesó que le “parece sensato”, pero igualmente resaltó que no le tiene “confianza”. “Cuando habla, parece sensato. El tema es que no le creo, porque soy muy crítica del Gobierno anterior. Trato de no analizarlo con prejuicio, aunque no he logrado construir una confianza, me cuesta mucho”, comentó la líder de GEN en una charla con radio La Red.

Por su parte, la periodista Romina Manguel hizo un exhaustivo informe en el programa “Animales Sueltos”, en el que brindó todos los detalles sobre los referentes con los que consulta Alberto Fernández. En caso de concretarse su elección para la Casa Rosada en octubre próximo, muchos de ellos seguramente serán parte de su Gabinete.

“Matías Kulfas es el hombre más cercano, de más confianza, muchos dicen que está manteniendo un muy bajo perfil porque podría ser el posible ministro de Economía de Alberto Fernández. Después también están Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Emmanuel Álvarez Agis, Arnaldo Bocco y Martín Redrado. También Sergio Massa juega un poco en materia de economía”, detalló la columnista.

“En educación es un hombre de la Universidad de Hurlingham, se trata de Jaime Perczyk. Tiene una enorme trayectoria en temas de educación. En política está Santiago Cafiero. Es clave, mucho más importante su rol de lo que algunos le adjudican. Es la mano derecha, el hombre de confianza con quien Alberto habla. Es una especia de filtro para él. Wado de Pedro está cerca de lo que tiene que ver con Interior o con una dinámica distinta. Tiene mucha injerencia. Habla con Máximo Kirchner, habla con Cristina Fernández de Kirchner y por su supuesto, habla con Sergio Massa”, informó Manguel.

“En Justicia, Marcela Losardo es la mano derecha de Alberto Fernández. Es número puesto entre Ministerio de Justicia o Procuración. Es muy respetada en el marco de los temas judiciales y es la única persona con la que hoy Alberto Fernández está hablando sobre temas de la Justicia. Sobre los gobernadores, me dicen fuentes muy cercanas a Alberto Fernández que lo quieren sí o sí en un eventual Gobierno a Juan Manzur. Dicen que fue el músculo y quien trajo al resto de los gobernadores hacia Alberto. Con Gerardo Zamora tiene una muy buena relación. Omar Perotti y Gustavo Bordet también son hombres de consulta”, agregó la periodista sobre parte de los referentes del candidato opositor.

Por último, Manguel se refirió a la cartera de Ciencia y Técnica. “Daniel Filmus y Fernando Peirano son hombres de suma referencia en esta cartera. Algo que es importante, hay dos lemas de campaña de Alberto Fernández y Cristina sobre lo que buscan cada uno. El lema de CFK es ‘no disputa poder, disputa legado para pasar a la historia’. Mientras que el de Alberto hoy se concentra en ‘no dilapidar capital político’. ¿Cómo? Con un plan de estabilización, revertir la inflación, estabilidad cambiaria y la renegociación de la deuda”, destacó.

