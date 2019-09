Cerca de 5 millones de personas no acceden a la alimentación básica

En el marco de una crisis económica y financiera que afecta a lo habitantes de Argentina, el reclamo de las organizaciones sociales por una ley de emergencia alimentaria se hace cada vez más fuerte. “Hay hambre en las escuelas, multiplicando los presupuestos es fácil solucionarlo”, señaló el secretario general de la UTE – CTERA, Eduardo López, quien señaló que se trata de una “decisión política” que tiene que tomar el Gobierno.

“Es fácil terminar con el hambre”, explicó, en el programa Minuto a Minuto de C5N, y añadió que para eso se necesitaría “aumentar partidas alimentarias en comedores escolares y comunitarios, duplicar la AUH“. Ante esta exigencia, adelantó que el 11 de septiembre “vamos a estar en plaza de Moya con ollas populares porque con hambre no se puede enseñar ni aprender”, resaltando la importancia de la alimentación.

En la misma línea, sentenció que “el Presidente hace su plan de pobreza, despedido por el pueblo, un opresor al que los oprimidos echamos. Está enojado con el pueblo, piensa que somos peones esclavizados. Dejó de hacer la obra en la Villa 31 porque no lo votaron”. Además, contó que al participar de las anteriores movilizaciones sociales por la emergencia alimentaria le llamó la atención la cantidad de gente que concurrió por comida: “Nunca ví tanta gente con hambre. Cuando desconcentrábamos los compañeros iban revolviendo tachos de basura, pero no hubo un solo incidente. Macri quiere provocarnos para que salgamos a romper todo y él victimizarse.”

Por otro lado, del programa también participó la nutricionista María Elena Boschi, quien recordó que “actualmente Argentina es uno de los países que tiene por ley un plan de seguridad alimentaria, que dice que el Estado es el garante del derecho a la alimentación de la población, da todas las herramientas necesarias para eso”. “Nosotros tenemos producción de alimentos, el problema es el acceso a la alimentación. Nosotros pedimos aumentos de partidas alimentarias, aumento de presupuesto para comedores escolares y comunitarios”, remarcó.

Sus palabras fueron complementadas con las del dirigente social Jorge Ceballos, quien denunció que “la leche es un producto que ya no existe en la distribución de alimentos en los barrios. El problema es la malnutrición en los barrios. La gente come muchos carbohidratos, no hay proteínas en la dieta”. Frente a esto, la nutricionista recordó que “un niño necesita proteína, hiero, calcio, nutrientes que son caros. El niño necesita controles de salud, familias con trabajo; estamos en una emergencia social además de la emergencia alimentaria. Hay muchas familias que comen una sola vez al día”.

Según señalaron en el programa, en el transcurso de esta semana, la CGT le envió una carta al presidente en donde además de exigir la declaración de la emergencia alimentaria, le piden que se conforme un espacio multisectorial para organizar y efectivizar la ayuda para los sectores más vulnerables. “Son crueles. El único límite es el pueblo. El miércoles habría sesión en el Congreso, una forma de presión para que salga la ley. Las urnas le ponen límites a su crueldad, sino no tienen límite”, estableció López.

“Ellos viven subsidiados por el Estado, recibieron las empresas en la dictadura. Si hay alguien que hace mérito son las compañeras de las ollas populares, hacen milagros con los recursos que tienen. Las clases dominantes siempre vivieron del estado, son planeros VIP”, se quejó el secretario de la UTE-CTERA y añadió: “Los docentes hoy estamos por debajo de la línea de la pobreza. Ya no compramos libros, no hay asado, una miseria planificada”.

