El Gobierno admitió que "no hemos sido exitosos y mucho menos con la inflación"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, admitió que el Gobierno tendría que "haber escuchado más” y que “no hay duda que cometimos errores”. “No hemos sido exitosos y mucho menos con la inflación”, afirmó.



En declaraciones a CNN radio, el funcionario destacó que el Gobierno inicia el periodo de campaña "con energía y con la convicción de que la elección es en octubre. Que tenemos la enorme responsabilidad de convertir esta esperanza en construir una Argentina distinta, donde no se robe, haya diálogo, federalismo.

La responsabilidad de no perder todo el esfuerzo de estos años que fue enorme".

Dietrich aseguró que "no hay duda" que han cometido errores, pero advirtió a la vez que "no hay dudas que los desafíos de Argentina son monumentales, que en muchos casos vienen de 70 años. Dejamos de ser un país federal, conectado".

Al reconocer errores, el funcionario apuntó que "habría que haber escuchado más, estado más cerca. Es lo que estamos haciendo actualmente, con medidas, como quitar el IVA de los alimentos, congelar el precio de los combustibles". “No hemos sido exitosos y mucho menos con la inflación”, afirmó.

"No hay que perder perspectiva de los avances que se hicieron en el país. Elementos que valoran los argentinos son esos cambios que los que hemos ido avanzando, contra el patoterismo, contra las mafias sindicales, a favor de la independencia de la Justicia, la libertad de expresión. El hecho de que alguien puede pensar distinto y que no venga el Estado y te pise la cabeza", agregó.

"Nuestra intención es clara, Mauricio (Macri) y todo el equipo trabajamos todos los días para que la gente viva mejor. Si logramos recuperar la confianza de los millones de argentinos, que sienten que no hay que abandonar este camino, si logramos eso, la gente va a estar mucho mejor. Esto no es una vida eterna de esfuerzo, todo el esfuerzo de estos cuatros años, en los próximos años de gobierno, esos beneficios van a llegar a cada uno de los argentinos", remarcó.

Al pronunciarse sobre los paros y manifestaciones, dijo que "hay casos y casos. En muchos son legítimos, otros son políticos. Hay mucha resistencia a la modernidad, a los cambios que llegan a los sectores. Pero no hay que generalizar. En definitiva, los que dicen defender a la gente al final le terminan complicando la vida".

Dietrich explicó que está "ayudando a coordinar la fiscalización en el país. Es lo que tenemos en este sistema electoral imperfecto, que requiere tener gente en todas las mesas cuando hoy existe tecnología para otra cosa. Es una de las cosas que no pudimos lograr por rechazo a la oposición".

Afirmó no tener dudas de que pueden "llegar a balotaje", y aseveró que "si vamos, ahí se juega otro partido. Es un desafío que tenemos como país y espacio político de que podemos construir un país mejor y que lo vamos a hacer".

"Hemos escuchado, tenemos que ser humildes, y tenemos que estar cerca de la gente. Si ganamos y Mauricio cree que tengo que seguir claramente me encantaría. Porque en el Transporte y logística tenemos muchas cosas para seguir haciendo. Que haya más aviones, más rutas, más puertos, más metrobuses, para mejorar la calidad de vida de la gente", concluyó.

Con información de www.ambito.com