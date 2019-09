Cristina Kirchner en Misiones: habló de un “nuevo contrato social” y les envió un mensaje a “los que más tienen”

La ex presidenta Cristina Kirchner habló este sábado de la necesidad de establecer "un nuevo contrato social" y les envió un mensaje a "los que más tienen", al destacar que "los más favorecidos son más responsables para ayudar a que la Argentina salga adelante".

Lo hizo al presentar su libro Sinceramente en Posadas, Misiones, en la que fue su segunda presentación pública después de la contundente victoria del Frente de Todos en las PASO.

"Esto va a requerir de todos nosotros. Ciudadanos pero también de todos los sectores. Un gran esfuerzo, porque como dice Alberto (Fernández), por supuesto que vamos cumplir con nuestras deudas, pero no esperen que lo hagamos haciendo sufrir al pueblo o a costa del pueblo. Va a requerir un nuevo orden y un nuevo contrato social. Porque cuanto más se tiene, más responsabilidad se tiene", enfatizó.

Y agregó: "Así como a los políticos nos dicen que cuanto más alto se está en el nivel, mayor es la responsabilidad, y es cierto, porque cuando se es Presidente o Gobernador se tiene más responsabilidad, también los actores económicos deben entender que cuanto más favorecidos o más dinero tienen más responsables son para ayudar a que la Argentina salga adelante. Un nuevo orden, de eso se trata lo que queremos hacer".

También apuntó una vez más apuntó contra Mauricio Macri, al señalar que "la gente no vota presidente para que le echen la culpa a otros o se excusen". Cristina pareció olvidar que Néstor Kirchner también cuestionaba cómo le habían entregado el país y decía que “estábamos en el infierno”. Ella misma solía aludir al pasado.

Lo hizo al recordar las crisis económicas que debió sortear en 2008 y 2009 cuando fue presidenta.

"En Argentina la crisis (de 2008), en la micro, no se sintió. Algunos, por ahí, me decían que debía haber dejado que se sienta un poco la crisis para que vean que se hacía un esfuerzo grande. Pero no. La tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente, la tarea es otra cosa. La tarea es impedir que la gente sufra y articular todo el esfuerzo para esto", enfatizó Cristina Kirchner.

El acto se desarrolla en el estadio Ernesto 'Finito' Gehrmann”, que tiene capacidad para 3.500 personas y lució colmado.

Cristina Kirchner insistió que "cada vez que se aplican políticas neoliberales el país termina en crisis. Tenemos que ponernos de acuerdo para poder abordar esto a partir de la experiencia histórica. Me pone muy mal que cada 10 o 15 años argentina repita crisis cíclicas".

También se refirió la compañera de fórmula de Alberto Fernández a las críticas que recibió el candidato del Frente de Todos después de advertir que "no tiene sentido tener petróleo si para sacarlo hay que dejar que las multinacionales se lo vengan a llevar".

"Todos hablan de Vaca Muerta. La recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos para nuestro país. Es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de desarrollo. A ver mis queridos amigos, esta ex presidenta, después de recuperar YPF, realizamos el contrato con Chevrón. Le quieren hacer creer afuera que estamos en contra, pero fui yo la que hizo el contrato con Chevrón", lanzó.

La ex jefa de Estado llegó a Posadas el el viernes por la noche, mientras que la primera comitiva de su equipo lo hizo el miércoles, para terminar de confeccionar la lista de invitados y cuestiones vinculadas a la seguridad.

Esta es la segunda presentación de la ex presidenta después de regreso a la escena electoral tras las PASO, que se produjo en La Plata. En esa oportunidad el acto finalizó de manera intempestiva al quebrarse cuando le preguntaron por su hija Florencia.

Por la mañana, la ex mandataria mantuvo reuniones con el gobernador Hugo Passalacqua, el senador Maurice Closs y el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Con información de www.clarin.com