Comenzó el operativo "Lavagna Presidente"

Con su presencia en el programa de Mirtha Legrand, el denominado "círculo rojo" dio inicio al operativo "Lavagna Presidente".

Están convencidos que el veterano dirigente está en condiciones de llegar al balotaje y en el mismo la gente lo va a elegir como en 2015 lo eligieron a Macri y de esa manera impedir que el kirchnerismo vuelva al poder.

En Argentina todo es posible y si bien la empresa es difícil, hay encuestas que aseguran que los "indignados" con Macri, que en las PASO votaron a la formula kirchnerista, el 27 de Octubre lo van a hacer por Lavagna.

El "círculo rojo" solo le va a pedir a Mauricio Macri que se dedique a gobernar y no descartan la posibilidad de solicitarle que en los próximos días de un paso al costado en sus aspiraciones de reelección, los asesores de Lavagna entienden que para ello hace falta al menos 10 días de plena exposición pública y luego sería el momento adecuado de solicitarle a Macri un renunciamiento histórico.

Algunas fuentes fueron más allá y aseguran que ya se hablo con allegados al Presidente de la Nación y como prenda de cambio estarían las innumerables denuncias judiciales que tanto Macri como sus funcionarios van a afrontar en los próximos meses.

Algunos de los conceptos de Lavagna en el programa de Mirtha Legrand fueron los siguientes:

El candidato a presidente por Consenso Federal Roberto Lavagna sostuvo que en las PASO "no se eligió a nadie" y que las primarias fueron "una gran encuesta, no más que eso". "Siempre pensé que no servían de mucho", dijo el exministro de Economía sobre los comicios previos a las elecciones generales.

Sin embargo, Lavagna reconoció que "nadie puede ignorar el resultado de esta encuesta". El exfuncionario que busca afianzarse como la tercera vía destacó el escenario previo y posterior a las PASO en los mercados. "Los fondos especulativos ganaron mucho dinero", remarcó en La Noche de Mirtha por eltrece.



Asimismo, hizo referencia al desembolso que debería hacer el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados de septiembre: "El dinero del Fondo va a llegar. Todo esto es una dramatización inútil", consideró.



El líder de Consenso Federal dijo que "el ingreso de los argentinos es menor al de nueve años atrás" y que "este año se perdieron 300 mil puestos de trabajo". "Llevamos ocho años de fracaso, cuatro del gobierno anterior y cuatro del actual. La sociedad tiene que asumir que no vamos a salir de esta situación con cualquiera de los dos caminos anteriores ni con un solo partido político. Hay que ir a un gobierno de unión nacional".



Lavagna aseguró que es clave para el país la creación de trabajo. "Esto no se hace ni con el bombo ni con la banca", indicó haciendo referencia a los dos modelos económicos en pugna para octubre. "En Argentina los gobiernos parece moverse de un extremo al otro. Hay que buscar un equilibrio", criticó. "Nos devora el no tener la capacidad de transitar un camino de seriedad", agregó.

Por último, señaló que el gobierno actual tiene " un grado de insensibilidad fenomenal" frente al escenario actual. "Hay algo de no entender las cosas más fundamentales", criticó. "Se han pasado hablando de una sola palabra: ajuste, no de trabajo".