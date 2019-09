Héctor Daer se pronunció en contra de una eventual reforma agraria: “Sería socialmente imposible”

Héctor Daer, co secretario general de la CGT, se pronunció este domingo en contra de una eventual reforma agraria. "No hay margen para la reforma agraria porque sería improductivo para el país, sería socialmente imposible y no sé si hoy daría los frutos que se persiguieron hace 300 años", dijo el sindicalista en declaraciones a la radio FM Milenium.

La semana pasada, Juan Grabois, dirigente de organizaciones sociales que se referencian en el kirchnerismo, había encendido la polémica al reclamar una reforma agraria. "Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente una redistribución de la tierra", había propuesto Grabois.

Grabois sostuvo que "no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas". Y había agregado: "Esas extensiones de tierra no pueden ser, son injustas y no pueden ser posibles. Queremos que la tierra sea de quienes la trabajen. Pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal (...) que es la expropiación de 50.000 parcelas".

Este domingo, y en un gesto a los productores, Alberto Fernández, candidato presidencial por el Frente de Todos, saludó a los agricultores en su día. La Sociedad Rural había criticado la propuesta de Grabois. Ahora también lo hizo el jefe de la CGT Héctor Daer.

El sindicalista habló también sobre la actualidad del país, criticó a Mauricio Macri y calificó su gobierno como "el peor después de la última dictadura". También opinó sobre Miguel Angel Pichetto y dijo que se sorprendió por haber decisión de pasar de ser el presidente del bloque del PJ en el Senado a ser candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

"La verdad no lo entendí nunca. Fue una equivocación garrafal que en términos políticos, de eso no se vuelve", ante la consulta de si cree que algún día podrá volver al peronismo, Daer afirmó que no: "De eso no se vuelve. No vuelve al peronismo. Esta es una divisoria de aguas"

Pero sí rescató al macrista Emilio Monzó. "Me gustaría a Emilio Monzó y Roberto Lavagna dentro del Frente de Todos. Me parece que son personas que la Argentina no tienen que desperdiciar".

Daer también sostuvo que "con Moyano estamos en la misma vereda defendiendo laburantes", que la actual CGT tiene más debate y más capacidad de consenso que cuando la lideró Moyano". Y concluyó: "La etapa de iluminados no puede volver a la CGT".

