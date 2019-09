Carla Quevedo, la protagonista de Monzón y una situación con Natalie Portman: “Me sentí muy mal”

Carla Quevedo recibió muy buenas criticas por su participación en la serie del boxeador argentino Carlos Monzón, en donde interpretó a Alicia Muñiz. Igualmente la actriz ya era muy recordada por el papel que tuvo en “El secreto de sus ojos”, donde personificó a Liliana Colotto.

Este papel de Carla Quevedo en la película ganadora del Oscar a mejor película extranjera, le abrió las puertas de Nueva York, pero ella misma aclaró que lejos de embriagarse con el éxito, ella estuvo bien centrada y sin abandonar la sencillez y humildad.

Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Carla Quevedo contó una divertida, pero extraña anécdota que protagonizó cuando se encontró a la reconocida actriz Natalie Portman, comiendo tacos en Los Ángeles, Estados Unidos, donde reside.

“Es una actriz que admiré mucho de chica por el tipo de personajes que siempre encarnó”, comentó Carla cuando Mirtha le preguntó sobre una anécdota que había leído: “Estaba comiendo unos tacos cerca de mi casa y la veo que llega. Una piba normal, con zapatillas, una mochila, y se sienta al lado mío”, siguió.

“Soy muy cholula, pero me lo guardo. Nunca pido una foto, pero con ella la verdad que dije ‘está bueno cuando uno admira a una persona’”, contó.

El tema fue que cuando Carla Quevedo le pidió la foto a Natalie Portman, y la protagonista de “Cisne negro” le dio vuelta la cara y no accedió al su pedido: “Me miró como a un perro mojado. Me dijo que no y me dio vuelta la cara. Y me sentí muy mal”, contó.