A los 21, Sasha Meneghel, la hija de Xuxa, cautiva a todos con su belleza

Lejos quedaron los días en que salía a escena a upa de su mamá. Hoy tiene 21 años y es una de las influencers más sensuales de Instagram: es de Sasha Meneghel de quien se está hablando, la hija de Xuxa. La joven, fruto del amor de la ‘reina de los bajitos’ con el empresario y modelo brasileño Luciano Szafir, es una de las figuras más populares de las redes sociales. En instagram supera los 7 millones de seguidores.

En su adolescencia, Sasha se destacó con su 1,74 de altura como jugadora de voley del club Flamingo, de Río de Janeiro. Es la mayor de sus hermanos, Mikael y David, ambos fruto de la relación de su padre con una artista brasileña llamada Luhanna Melloni. En 2016 dejó atrás su Brasil natal y se mudó a Manhattan para estudiar moda en el ‘Parsons The New School for Design’.

Si bien cuando era más chica solía huir de los fotógrafos, con los años dejó atrás su timidez y hoy se muestra públicamente de manera activa. En Nueva York no sólo estudia, sino que también modela: ya participó de varias campañas publicitarias. Y Xuxa también volvió a modelar, la convocaron desde la marca ‘The Paradise’ para aparecer en una campaña fotográfica y en un desfile.

La hija de Xuxa está de novia con un modelo, también brasileño, llamado Bruno Montaleone. Para su suerte el joven también se mudó a Nueva York, donde estudia música, por lo que comparte varios momentos con él. Y así lo comparte en su cuenta de Instagram, en la que también muestra distintas actividades que realiza en su día a día: desde gimnasia olímpica, hasta surf. Ella misma se reconoció como una fanática del deporte