Acueducto Desvío Arijón: suspendieron a 100 obreros

Se trata de la obra que se encuentra en su segunda etapa y cuenta -o contaba- con 120 obreros trabajando en la misma. Las suspensiones serán hasta el día 30 del mes de Septiembre.

Sebastián Miers, delegado de la asamblea, explicó en Radio EME que se trata de un “problema de pago por parte de la provincia desde el día ayer“. A su vez, confirmó que “corren riesgo 100 puestos de trabajo que se podrían llegar a perder“.

“Después de estos 20 días por los que fueron suspendidos, no sabemos lo que va a pasar“, agregó. “Las 100 personas no sólo están suspendidas, sino también sin goce de sueldo, y encima no sabemos si van a perder en el trabajo“, dijo en la misma línea.

Miers se refirió hace cuánto vienen padeciendo esta situación: “Se veía que en algún momento iba a pasar, ya que se venía dando sola, porque venían cortando la compra de insumos, transporte, materiales, además había faltante de ropas“.

“No tenemos novedades de fecha alguna de asamblea, estamos expectantes“, cerró.

Fuente: Radio EME