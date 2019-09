Rafael Nadal, campeón del US Open por cuarta vez: superó a Medvedev en una final de alto voltaje

El español Rafael Nadal, número dos del mundo, ganó esta noche su cuarto título del US Open y el decimonoveno Grand Slam de su carrera, al vencer en la final al ruso Daniil Medvedev (5) por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4, tras 4 horas y 54 minutos de partido.

Rafael Nadal se aproxima peligrosamente al líder de los "majors", el suizo Roger Federer, que acumula 20, mientras que también quedó a sólo 640 puntos del número 1 de la ATP, Novak Djokovic. Además, el español se convirtió en el primer hombre que gana cinco 'grandes' una vez atravesada la barrera de los 30 años. En lo referente a Nueva York, a esta corona hay que sumarle las ganadas en 2010, 2013 y 2017.

Este triunfo no llegó fácilmente, pese a que Nadal ganó los primeros dos parciales y tenía ventaja de un quiebre, con 3-2 en el tercero. Medvedev construyó una espectacular reacción, al ajustar su estilo y sus golpes. Le quebró el saque a su adversario en el último juego de cada uno de los dos sets siguientes para obligar al quinto. Pero el ruso no pudo convertirse en el primer hombre en 70 años que gana una final del U.S. Open luego de perder los dos primeros sets.

Nadal le rompió el servicio para tomar una ventaja de 3-2 en el quinto set y lo logró de nuevo, con lo que se puso arriba por 5-2. Pero no pudo llevarse el campeonato con su saque, al incurrir en una doble falta en break point. Luego, desaprovechó dos puntos para campeonato, en 5-3.

Y en 5-4, Nadal se salvó de un punto para quiebre. Acto seguido, convirtió su tercer match point y se llevó su cuarto trofeo en Flushing Meadows.

Si ello se suma a sus 12 títulos del Abierto de Francia, sus dos de Wimbledon y uno más en el Abierto de Australia, Nadal está ahora a un solo cetro en majors de alcanzar los 20 de Roger Federer, el máximo ganador entre los hombres en la historia del tenis.