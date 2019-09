Mársico le apunta a todos

"Quiero saber qué dicen los concejales de Cambiemos".Mársico le apuntó no solo al Intendente Castellano, también cayeron en la volteada los Concejales de Cambiemos, a quienes implícitamente tildo de "pecho fríos" .

El concejal del FPCyS Lisandro Mársico continúa con su proyecto, firme, de poder retener los rodados que se encontraren detenidos o estacionados en la vía pública en condiciones de circular y que no posean las chapas patentes reglamentarias. Concretamente plantea introducir una modificación al Código de Tránsito el punto B) 4 del artículo 65º de la Ordenanza Nº 2969.

Esta idea lo ha llevado a chocar con los concejales del oficialismo, cómo así también cargar contra el Intendente de la ciudad, el arquitecto Luis Castellano, a quien lo tilda de no querer que avance su proyecto. "Quiero saber qué dicen los concejales de Cambiemos ante la contraposición que voy a hacer contra el Fiscal Frutero, desde lo jurídico", dijo Mársico en un reportaje que le hicieron en Radio ADN, buscando el aval de los ediles del PRO, para llegar a los dos tercios y de esta manera prevalezca la redacción original y la ordenanza salga, como fue votada en el Concejo.

EN CONTRA DEL INTENDENTE

Directo como siempre, el concejal pedepista atacó al primer mandatario de la ciudad y dijo que "está claro que el Intendente no quiere avanzar con esto, no hay voluntad política. No hay decisión de tomar 'el toro por las astas' y avanzar por este lado, que tiene que ver mucho con la prevención de seguridad también", dijo Mársico.

"EVA GARRAPPA HACE LA PLANCHA"

En otro tramo de la charla, también cruzó a la concejal del PJ, Evangelina Garrappa a quién la acusó de no tener actividad legislativa. Esto se desató luego de las declaraciones de Mársico en la sesión, donde la concejala también reaccionó y lo tildó de 'antiperonista': "yo siempre trabajé y generé. Lo que dijo ella son declaraciones y no entiendo cuál es el problema de hacer una declaración pública. La concejal Garrappa hace tres años y medio que no está con una actividad legislativa contundente, y hace tres años y medio que hace la plancha. Ahora, como se le termina el mandato tiene que tener un poco de cartel y tirándose en contra mío obviamente que lo logra", dijo explosivo.

