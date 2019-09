Grave denuncia contra Barrios de Pie

Susana Ramos presentó una queja contra Barrios de Pie, específicamente nombró a Silvia Quevedo, una de las referentes de la organización. La señora se mostró muy indignada porque asegura que “hay mucha gente que tiene frío y ellos están negociando con las cosas que vamos a reclamar días y días en la calle bajo el sol, bajo la lluvia”, en este sentido les pidió que “tengan un poquito de piedad”.

Ramos estaba muy consternada por la situación ya que advirtió que tiene a su cuidado una persona que tiene cáncer y la organización Barrios de Pie no los asiste con los productos necesarios que le reclamaron al Estado. “Saquémosles las caretas, ustedes ayúdennos para que pueda salir esto a flote”, le comentó la cronista de Canal 13 de Córdoba.

La señora se encontraba muy afligida por esta situación y remarcó que Quevedo miente al decir que pide por la gente y por el hambre que pasan muchos ciudadanos. “Es para su negocio, para sus cosas, que tienen ellos”, comentó. En este punto, Ramos planteó que hay un uso político de las personas que van a las marchas en reclamo de mejoras en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

“Ahora nos exigen Fernández-Fernández, cuando estaba Schiaretti, schiaretismo,schiaretismo, si no nos quitan las tarjetas, nos quitan los alimentos”, detalló Ramos, dando a entender que se encuentran bajo amenaza permanente por Barrios de Pie. La situación es muy delicada, ya que muchas personas necesitan de esa ayuda social y se encuentran en una encrucijada, ya que deben obedecer o corre riesgo su salud y la de sus familiares.

Otra de las denunciantes es Aropajita Pariasca, quien acusó a Barrios de Pie porque les prometieron un bolsón de comida que nunca llegó por completo. Lo que recibió fue lo que habían trabajado en los cortes y reclamos en la vía pública. “Nos dan doce, quinte productos que estaban pasados”, comentó la denunciante. El reclamo siguió y otra de las asistentes a la macha dio datos certeros de la mala calidad de la mercadería que reciben de parte de la organización.

Donicia Rojas demostró que la leche que recibió estaba vencida y aseguró que Barrios de Pie les pide que asistan a todas las marchas en contra de Mauricio Macri. “Lo que nos daban no servía para comer”, explicó. Por otro lado, Graciela Rodríguez planteó que la organización hace negocios con los más necesitados que reciben las asignaciones y la ayuda social. Ellos me esperaban en el banco, veían que cobraba, me sacaban la tarjeta y al otro mes me la daban. “Son unos caraduras”, manifestó muy enojada.

Las pruebas son contundentes, muchas personas en situación de vulnerabilidad sufren este tipo de situaciones. No solo las obligan a votar por cierto partido político, sino que son controladas. Asistir a una marcha puede significar la posibilidad de conseguir alimento, medicamentos o mejoras en su calidad de vida. Las denunciantes aseguran que la organización negocia con el Estado y se queda con la mejor mercadería, para luego donar lo que está en mal estado, entre otras acusaciones.

Con información de www.elintransigente.com