“Mauricio va a ser recordado como un presidente de la M”, ironizó Hugo Moyano

El líder de los camioneros, Hugo Moyano, se presentó en el programa televisivo Debo Decir de América TV. El gremialista ironizó sobre la forma en que será recordado Mauricio Macri. “Macri va a ser recordado como el presidente de la M”, consideró y agregó: “Su apellido no empieza con M, bueno, de la M“. El sindicalista expresó qué piensa de una posible reforma laboral.

El líder de los camioneros analizó la gestión de Macri. “No supimos, no quisimos, no pudimos [rememorando el discurso de Raúl Alfonsín en el Congreso en el año 1989]”. “Él creo que no tuvo la capacidad para resolver los problemas porque sino no estaría viviendo como vive la gente”, expresó Moyano. “[Mauricio Macri] no entendió cuál era la política para evitar que pase lo que está pasando”, consideró.

Con respecto a los rumores acerca de que existen algunos que no quieren que el presidente llegue al 10 de diciembre, Moyano expresó “que seguramente habrá alguno”. “El movimiento obrero ha dado muestras en la historia de que ha luchado siempre por la democracia”, aseguró Hugo Moyano. “Queremos que termine el mandato como corresponde, eso es lo que dice la democracia”, subrayó el líder sindical.

“Si los salarios no alcanzan pasa lo que está pasando hoy”, aseguró Hugo Moyano. “El general [Juan Domingo Perón] decía que hay que alentar el consumo masivo”, recordó Moyano. “Los que realizan esos consumos son los trabajadores y para eso tienen que tener mejores salarios”, sentenció Hugo Moyano. “Este [por Mauricio Macri] hizo todo lo contrario”, dijo el líder sindical.

“Yo estaba cerca de Mauricio Macri cuando era Jefe de Gobierno“, explicó Moyano. “Teníamos muchos trabajadores que dependían de la Ciudad de Buenos Aires“, dijo Hugo Moyano. “En ese momento, teníamos una relación permanente”, aseguró Moyano. “No jugaba para Cambiemos“, anunció el sindicalista. “Nunca estuve en el grupo de ellos”, confirmó el gremialista.

“La situación que vivimos es diferente al 2.001”, aseguró el sindicalista. “En lo económico está muy complicado el asunto”, dijo el líder de los camioneros. “En lo social, me parece que es diferente [al 2001]”, expresó Hugo Moyano. “Recordemos que, con las movilizaciones, hubo muchas muertes en distintos lugares del país”, expresó Moyano sobre las diferencias que existen con la crisis de comienzos de siglo.

“El próximo gobierno, que seguramente será Alberto Fernández, va a tener que sentarnos a todos en la mesa”, reflexionó el sindicalista ante la consulta de una reforma laboral. “Los actores económicos, los empresarios, los trabajadores, las iglesias, los sectores sociales tenemos que aportar algo para sacar adelante al país”, aseguró Hugo Moyano. De todas maneras, Moyanoaseguró que una reforma “no cambia nada, pero estoy dispuesto”.

Hugo Moyano se refirió acerca del “Frente de Todos”. Aseguró que se tratará de un gobierno de “todos”. “Acá se confunde cuando uno dice que el ‘kirchnerismo’ no ganó, acá ganó el peronismo”, aseguró Moyano. “El sector kirchnerista es importante, pero la mayoría de los votos fueron peronistas”, analizó el sindicalista. “Sino no se hubiera sacado la cantidad de votos que se sacaron”, aseguró el gremialista. “El presidente será Alberto Fernández“, cerró Moyano.

Con información de www.elintransigente.com