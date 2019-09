José "Pepe" Mujica: "La Argentina necesita al mago Mandrake"

Fiel a su estilo, el ex presidente de Uruguay se refirió al escenario electoral que atraviesa la Argentina

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica analizó la coyuntura electoral que atraviesa la Argentina. Con ironía, plasmó su mirada sobre el futuro político del país al asegurar que la Argentina precisa un mago y no un político para encausar la economía.

"La Argentina tendría que elegir no a Fernández; a Mandrake tendría que elegir. Se precisa un mago, no un político, pero es imposible elegir a un mago", afirmó el ex mandatario.

Mujica, además, recordó que se reunió varias veces con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos que ganó las elecciones primarias y mantiene altas chances de repetir su desempeño en los comicios generales de octubre. También, entre otros puntos, señaló que su experiencia como miembro del gobierno de Néstor Kirchner es una ventaja importante para una eventual Presidencia, y le recomendó que no se enfrente con el campo.

"La Argentina tiene un problema de liquidez, no tendría que pelearse de entrada con el sector que le puede dar respuestas más rápidas, que es la agricultura, el grano. Porque eso es lo que le puede traer divisas rápido. Ninguna cosa puede generar recursos más rápido que la agricultura", reflexionó en diálogo con el periodista Ari Lijalad en un reportaje para El Destape radio.



Por otro lado, el ex líder tupamaro criticó la gestión de Gobierno de Mauricio Macri y recordó que en Uruguay muchas personas defendían al líder del PRO en el inicio de su administración, pero ahora, luego de tres años complejos, la percepción cambió radicalmente. "Al principio lo defendían a capa y espada; ahora nadie es macrista", resumió.

El ex presidente de Uruguay explicó que los efectos de la crisis económica en Argentina se extendieron a su país. En este sentido, detalló que cayó el comercio internacional. "La Argentina no solo está endeudada, bajó el PBI, bajó la riqueza global en forma considerable, entonces es muy grave lo que ha pasado", explicó.

No obstante, se mostró optimista sobre las chances de recuperación: "La historia demuestra que el poder de recuperación que tiene es fantástico; no tengo la visión pesimista que tienen por ahí los inversores yanquis; la Argentina ha demostrado mil veces que tiene la capacidad de despilfarrar una fortuna y volver a nacer; tiene ese tesoro que es La Pampa húmeda que es invalorable".

Con información de www.infobae.com